雞排妹狂Call陳沂「踢到鐵板」了？網揭3關鍵：輸得很慘

▲雞排妹鄭家純因委任律師爆出仙人跳爭議槓上陳沂，使出奪命連環call，兩人隔空互嗆火藥味十足。（圖／翻攝自鄭家純與陳沂臉書）
▲雞排妹鄭家純因委任律師爆出仙人跳爭議槓上陳沂，使出奪命連環call，兩人隔空互嗆火藥味十足。（圖／翻攝自鄭家純與陳沂臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-08 22:37:17

雞排妹鄭家純屢次聘請的律師王啟任被爆出與賣淫集團合作，仙人跳40多人，爭議曝光後網紅陳沂狠酸雞排妹「術業有專攻」，雞排妹也憤而回擊，更在今（8）日凌晨與中午時段瘋狂打電話給陳沂，兩人隔空交戰，火藥味十足，連雞排妹的個人電話都因此曝光。對此，就有網友認為雞排妹這次「遇到剋星」，指出雞排妹在這波與陳沂的口水戰中落居下風的原因，引發討論。

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有網友在PTT發文，詢問大家「有沒有G排這一次終於遇到剋星的八卦？」原PO表示，雞排妹一直是女中戰神，在網路上與人打口水戰罕有落敗的經驗，即便遇到「一些演藝圈老屁股」，雞排妹因為更年輕、思路靈活口條好，也幾乎是不曾敗過，翁立友在記者會上不敢與雞排妹當眾對質的畫面更是深入人心。

▲鄭家純半夜狂撥電話給陳沂。（圖／翻攝鄭家純臉書）
▲鄭家純半夜狂撥電話給陳沂。（圖／翻攝鄭家純臉書）
但這次與陳沂發生的風波，陳沂頻頻在臉書發文與開直播正面對決雞排妹，而凌晨時分使出奪命連環call的雞排妹，在網路輿論中似乎也不像過去一樣獲得支持，風向十分混亂。

原PO認為雞排妹與陳沂兩人十分相似，都以敢言著稱，且各類議題都有參與。「那為何這次陳沂能夠戰勝G排呢？」原PO自問自答，列出3點關鍵原因：

1.雞排妹的絕招：「人家是女生耶」，遇上陳沂根本沒用，直接被Buff消掉。

2.雞排妹的第二大絕：「開直播正面call in對決」，被陳沂四兩撥千斤化解，自己也開一個直播，跟雞排妹講說要吵就來我的直播吵。

3.雞排妹第三大套路，流量到齊之後，開始業配把流量轉成金錢，沒想到遇到陳沂比雞排妹更愛業配，連業配都搶先一步了。

▲陳沂與鄭家純一來一往的回應，火藥味濃厚。（圖／翻攝陳沂臉書）
▲陳沂與鄭家純一來一往的回應，火藥味濃厚。（圖／翻攝陳沂臉書）
原PO最後請問大家，「雞排妹這一次是不是終於輸得很慘了？」認同的網友紛紛留言回覆說，「分析的不錯」、「既生雞，何生沂」、「是仙人跳律師讓大家看清真相了」、「惡女，還是要另外一個惡女治」、「這次三斤贏了，還幫雞排多一個綽號」、「三斤勝＋1」、「這局我押三斤」。

不過也有不少網友支持雞排妹，「純論外貌雞排妹完勝」、「輿論方面感覺陳沂沒有贏欸，雞排妹粉絲基數大太多了」、「這兩人根本沒什麼好比的，雞排妹腦袋身材臉都大勝」、「誰輸誰贏還不知道咧」。（編輯：倪浩軒）

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