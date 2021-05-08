雞排妹狂Call陳沂「踢到鐵板」了？網揭3關鍵：輸得很慘

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但這次與陳沂發生的風波，陳沂頻頻在臉書發文與開直播正面對決雞排妹，而凌晨時分使出奪命連環call的雞排妹，在網路輿論中似乎也不像過去一樣獲得支持，風向十分混亂。
原PO認為雞排妹與陳沂兩人十分相似，都以敢言著稱，且各類議題都有參與。「那為何這次陳沂能夠戰勝G排呢？」原PO自問自答，列出3點關鍵原因：
1.雞排妹的絕招：「人家是女生耶」，遇上陳沂根本沒用，直接被Buff消掉。
2.雞排妹的第二大絕：「開直播正面call in對決」，被陳沂四兩撥千斤化解，自己也開一個直播，跟雞排妹講說要吵就來我的直播吵。
3.雞排妹第三大套路，流量到齊之後，開始業配把流量轉成金錢，沒想到遇到陳沂比雞排妹更愛業配，連業配都搶先一步了。
原PO最後請問大家，「雞排妹這一次是不是終於輸得很慘了？」認同的網友紛紛留言回覆說，「分析的不錯」、「既生雞，何生沂」、「是仙人跳律師讓大家看清真相了」、「惡女，還是要另外一個惡女治」、「這次三斤贏了，還幫雞排多一個綽號」、「三斤勝＋1」、「這局我押三斤」。
不過也有不少網友支持雞排妹，「純論外貌雞排妹完勝」、「輿論方面感覺陳沂沒有贏欸，雞排妹粉絲基數大太多了」、「這兩人根本沒什麼好比的，雞排妹腦袋身材臉都大勝」、「誰輸誰贏還不知道咧」。（編輯：倪浩軒）