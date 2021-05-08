弘揚菩薩救苦救難精神 竹北市北和宮捐車助消防

有百年歷史的新竹縣竹北市北和宮，在全國地藏王菩薩廟第39次文化交流聯誼會活動中，捐贈2輛救災車給新豐鄉山崎消防分隊及新埔鎮新埔消防分隊，由新竹縣長楊文科與消防局長孫福佑代表受贈。





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楊文科肯定北和宮秉承地藏王菩薩慈悲救世、濟助眾生之精神，長期以來，積極參與社會關懷工作，發放民生物資給予弱勢家庭及邊緣戶。他說，北和宮彭吉台主委將信徒添的香油錢用來行善，幫助新竹縣地區的弱勢族群，經常捐贈救護車、消防救災車、守望相助巡邏車充裕消防及民力團體救災設備，回饋社會。楊縣長也感謝縣議員陳凱榮居間牽線並協助，促成捐車的美事，讓社會更溫馨。





新竹縣政府消防局表示，竹北市人口數已達20萬市民，在全國各鄉鎮中，經濟活絡程度屬前段班的鄉鎮，提昇救災車輛及裝備能量，加強消防弟兄的專業訓練，有效完成各項消防救援勤務，共同守護民眾的生命財產安全，消防局責無旁貸。





新竹縣政府消防局長孫福佑說，竹北地區倘若發生火災案件，單靠竹北地區的消防分隊恐無法有效於短時間內完成救災任務，往往需靠竹北市鄰近鄉鎮（新豐鄉、新埔鎮）消防分隊支援，這次北和宮捐贈的2輛救災車，對強化消防分隊的救災能力助益良多，除能造福新豐鄉、新埔鎮外，亦能共同守護竹北地區。



