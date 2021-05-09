網球／擊敗球后！薩巴倫卡霸氣「送蛋」 奪生涯紅土首冠
2021年WTA 1000系列賽的馬德里公開賽落幕，白俄羅斯好手Aryna Sabalenka (薩巴倫卡)在激戰3盤後以6:0、3:6、6-4擊敗Ashleigh Barty，終結了現任世界球后在紅土賽場的16場連勝記錄，
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-09 08:41:01
在2周前的斯圖雅特公開賽兩人才剛碰頭，Sabalenka當時慘遭逆轉、輸給Barty，今天後者試圖成為繼Serena Williams和 Dinara Safina之後，史上第3位以世界第一身分贏得該項公開賽的球員。
首盤比賽Sabalenka發球局手得相當好，反倒是Barty遲遲沒有進入狀況，難堪得以0:6「吞蛋」；不過在次盤她及時振作，3度破掉對手的發球局，以6:3扳回一城。
決勝盤的較量，Sabalenka在第4局挽救2個破發點後士氣大振，之後打出10:0的高潮，並在第9局完成關鍵破發，最終以6:4拿下比賽，奪冠後個人世界排名將衝上世界第4，寫下生涯新高。
這是Sabalenka本季第2個、也是職業生涯第10個巡迴賽女單冠軍，同時還是她紅土生涯的首冠。至於Barty則是終止了個人女單決賽5連勝的記錄。