兒母親節匯5200紅包！媽刷存摺秒愣住　「10字備註」暖翻

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▲一名網友分享自己母親節匯款5200元給媽媽，結果媽媽刷完存摺後倍感暖心。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-09 10:37:22

一年一度的母親節就是今天，不少兒女為了讓媽媽開心，都會贈送禮物、請媽媽吃飯，或是給予紅包等等。而就有網友分享，自己母親節贈送媽媽5200元的大紅包，並且使用匯款的「小巧思」，讓媽媽非常開心，貼文引發熱議。

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原PO在「爆笑公社」貼文指出「這可把媽媽嚇翻了，真是太有創意啦」只見貼出的照片中，是一張存摺的照片，上頭一共收到十筆520元的匯款，令人暖心的是，每筆匯款的備註都有一個字，組合起來便是「母親節快樂，媽媽我愛您」，真的是別有用心。

▲網友發揮創意送媽媽5200元大紅包，其備註串起來是「母親節快樂，媽媽我愛您」。（圖/爆笑公社）
▲網友發揮創意送媽媽5200元大紅包，其備註串起來是「母親節快樂，媽媽我愛您」。（圖/爆笑公社）
 

貼文一出，網友紛紛回應「喔！So Sweet」、「真的是溫馨呢」、「這個一刷一定會傻眼，但發現真相會很暖」、「很不錯啦，但也要自己老媽有習慣去刷簿子」、「媽媽有習慣用存摺才可以吧XD網銀的都隔很開，沒仔細看會看不出來哈哈」、「我媽用網銀，這招失敗QQ」。

不過，也有過來人表示「上次也是這樣匯888十次給爸爸，結果被警告XD」、「密集匯款會被警示哈哈」、「短時間同時匯款一個帳號會被警示哈哈哈哈，請注意小心」、「之前也有試過，直接跳出警示www」（編輯：張嘉哲）

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