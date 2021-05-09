隔空緩頰柯文哲沒有怒嗆　陳時中：那段新聞我有看啦

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，在疫情爆發後相關公文才發出，公文確實不會跑得比病毒快，否則這個病毒就不會這麼難控制。對此，台北市長柯文哲今（9）日被問及該說法時，也反問「這是我們的錯嗎？」，面對柯文哲的回應，陳時中在指揮中心臨時記者會上也做出回應。
記者劉雅文／台北報導
2021-05-09 14:31:42｜2021-05-09 14:37:11
陳時中直言，認為這樣的講法有點炒作新聞，他強調：「好險我今天早上有好好看電視，柯市長愣了一下，所以這樣回應」。陳時中強調，他昨天講得很清楚，沒有去怪誰，公文本來就跑得比病毒慢，不然也不會疫情擴散。
陳時中解釋，確實處理程序不是很快，但是病毒細小、無所不在，所以防範困難，並沒有責怪任何人，所以盡量匡列起來，台灣事實上是做得成功的。
面對媒體追問，陳時中不斷強調：「柯市長怒嗆？都沒有啦！我有看、那段電視我有看」。
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