NBA／11記三分！Curry狂轟49分 單場2度單節飆破20分
進入到5月的Stephen Curry手感仍然沒有降溫！金州勇士在例行賽尾聲衝刺附加賽資格，他也完全釋放自己的三分火力，全場得到49分、5籃板、2助攻，帶領勇士以136:97輕鬆贏球。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-09 12:17:47
Curry今天首節就狂攻24分，雖然第2節手感稍有降溫，只得到3分；但來到熟悉的第3節，他又是火力全開，單節投進5顆三分球，轟下了22分，三節打完得到49分，本場兩度單節飆破20分，生涯第33次。
末節由於勇士已經領先到39分，因此教練團保險起見，沒有讓Curry再上場。總計他本場比賽，26投14中、包括11顆三分球，得到49分；本季第7次單場飆破10顆三分球，也是生涯的第22場。
由於Bradley Beal稍早攻得50分，因此本場比賽Curry要攻下22分才能重奪得分王，結果他在首節就輕鬆達成任務，讓人再次驚嘆他可怕的得分爆發力。
除了Curry之外，Draymond Green今天進攻欲望強烈，在首節投進三分球後，自己頻頻挑戰籃框，他此前本季最高得分為在4月13日對金塊所創下的18分，此役三分4投3中，得到15分、13助攻、5籃板。