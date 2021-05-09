NBA／威少紀錄之夜隊友很搶戲！比爾轟50分獻給父母
巫師明星後衛「威少」Russell Westbrook大三元紀錄之夜，隊友很搶戲，Bradley Beal(比爾)帶傷出戰轟下50分，生涯第5次達標，Beal透露父母今天特意開車來看他打球，不想讓他們白來一趟，浪費時間。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-09 12:20:37
Beal今天出賽40分鐘，高效砍下50，外帶5籃板2阻攻，賽後他表示自己也不知道第四節是怎麼受傷的，「當時戰況很緊張，我什麼都沒想，只專注在比賽上。」當時巫師還落後2分。
Beal其實在第三節就扭到腳踝，返回休息是檢查後又再度上場，第四節依舊生龍活虎砍下15分，無奈最後一分鐘左腿筋拉傷，延長賽無法出戰，將在明天接受進一步檢查。
Beal透露今天父母開了3、4個小時的車程來到溜馬主場，「我最不想做的事情就是浪費他們的時間，他們開了很久的車來，我很開心他們來看我比賽。」繼續和Stephen Curry爭奪本季得分王寶座。
Beal在第三節投進三分球後，也幫助Westbrook達成生涯第181次大三元，追平史上最多紀錄，Westbrook也稱讚好兄弟，「他今天的好表現也不能被忽視，他拿了50分，我很感激有他這樣的隊友。」