NBA／KD、厄文合繳64分 率籃網逆轉金塊止4連敗
東區第3籃網今(9)日作客挑戰西區第4金塊，當家球星Kevin Durant、Kyrie Irving(厄文)合繳64分，聯手率隊逆轉雙位數落後，終場以125:119終止近期4連敗。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-09 12:49:38
金塊球員在自家球場出戰，一開賽手感就相當好，Michael Porter Jr.單節三分球6投5中，獨拿17分，首節金塊建立37:24領先，不過籃網也不是省油的燈，第二節恢復手感，回敬32:34攻勢，第三節持續加壓，在Kyrie Irving投進三分球後一度追到只差3分。
不過金塊靠著年度MVP候選人Nikola Jokic穿針引線，團隊點點開花，第三節尾聲再度取得雙位數領先。
決勝節，雙方激戰，籃網在第四節拉出一波14:6反超，Durant切入灌籃，Irving後仰跳投，拿到3分領先，Jokic關鍵時刻熄火還發生2次失誤，最後金塊祭出犯規戰術搶時未能成功，最終籃網以6分之差逆轉勝。
Durant攻下全場最高33分11籃板7助攻，Irving挹注31分4助攻，團隊雖僅4人得分上雙，但命中率高達62.1%，決勝時刻都有把握住是贏球關鍵。
反觀金塊，Jokic繳出29分7籃板6助攻，但全場發生5次失誤，最後2次失誤都是被抄截，氣勢導向籃網，無緣守住領先，Porter Jr.貢獻次高的28分。