確診飛行教官去華泰名品城　業者急發聲明：每天消毒8次

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針對確診飛行教官到過華泰名品城，業者也緊急發出聲明（聲明全文）：華泰名品城於稍早接獲衛生局通報，表示5/1(六)13:00-13:30有確診顧客(案1183)前來園區。請當日有至園區的民眾，自主健康監測14天，若於 5/19 前出現上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。並請於就醫時，主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。如有相關疑問，請撥打防疫專線 1922。
而針對防疫，我們持續在園區各處每日進行8次清潔消毒、每週五於閉店後均進行大規模全區消毒。施作範圍包含：各大走道、公共區域、美食街、廁所、哺乳室、停車場、後場、員工休息室及植栽區等。此外，露天園區內的各店鋪皆為獨立空調系統，店內空氣各自獨立對流，無需擔心氣流交叉問題。
我們也要求全體同仁每日測量體溫、勤洗手、正確配戴口罩、保持適當社交距離。店鋪內部也應落實環境的消毒維護，提供酒精讓顧客入店前可消毒雙手，並提醒消費者正確配戴口罩。
華泰名品城持續以最高規格進行防疫，以提供消費者安心購物的場所。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。