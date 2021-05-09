熊熊低胸戰袍跑趴！合照一旁女星　尺度馬上落漆

熊熊（卓毓彤）7日晚間受邀參加微風廣場舉辦的「微風之夜」，她以一襲平口晚禮服亮相，32G美胸呼之欲出，沒想到，身後穿開洞戰袍的愛語莎尺度更大，讓熊熊差點被比下去。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲▼熊熊是萬人迷，人氣居高不下，下圖後為博恩。（圖／熊熊臉書）×▲▼熊熊是萬人迷，人氣居高不下，下圖後為博恩。（圖／熊熊臉書）×分享的照片中，熊熊把頭髮梳起，略施淡妝，選穿一件胸前有抓皺及刺繡細節的紗裙晚裝，低胸剪裁小露豐滿「長輩」及事業線，展現難得的高雅與性感，她寫道：「還有好多朋友沒遇到，真可惜！」▲▼熊熊穿低胸禮服出席微風之夜。（圖／熊熊臉書）×▲▼熊熊穿低胸禮服出席微風之夜。（圖／熊熊臉書）××其中一張由熊熊掌鏡的自拍，近距離角度讓她顯得波濤洶湧，只不過後方的愛語莎衣著更辣，胸口開了菱形大洞，半圓雪胸、人字深溝見客，火辣程度不惶多讓，網友則是大飽眼福！（編輯：楊穎軒）▲熊熊（左）玩自拍，愛語莎半裸雙峰搶鏡。（圖／熊熊臉書）×▲熊熊（左）玩自拍，愛語莎半裸雙峰搶鏡。（圖／熊熊臉書）啦啦隊女神15秒親密片外流 公司證實「是本人」「Swag女神」錄影疑走光！吳姍儒驚嚇表情全被拍全智賢2層凸肚伸縮自如 「光速發展」成果出爐開瓶喝黑松，居然開到一台車！ 超爽Der ！260