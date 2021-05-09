熊熊低胸戰袍跑趴！合照一旁女星　尺度馬上落漆

▲熊熊參加時尚派對的戰袍差點被好友比下去。（圖／熊熊臉書）
▲熊熊參加時尚派對的戰袍差點被好友比下去。（圖／熊熊臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-09 14:23:13

熊熊（卓毓彤）7日晚間受邀參加微風廣場舉辦的「微風之夜」，她以一襲平口晚禮服亮相，32G美胸呼之欲出，沒想到，身後穿開洞戰袍的愛語莎尺度更大，讓熊熊差點被比下去。

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▲熊熊大素顏自拍。（圖／熊熊臉書）
▲▼熊熊是萬人迷，人氣居高不下，下圖後為博恩。（圖／熊熊臉書）
▲▼熊熊是萬人迷，人氣居高不下，下圖右為博恩。（圖／熊熊臉書）
分享的照片中，熊熊把頭髮梳起，略施淡妝，選穿一件胸前有抓皺及刺繡細節的紗裙晚裝，低胸剪裁小露豐滿「長輩」及事業線，展現難得的高雅與性感，她寫道：「還有好多朋友沒遇到，真可惜！」

▲▼熊熊穿低胸禮服出席微風之夜。（圖／熊熊臉書）
▲▼熊熊穿低胸禮服出席微風之夜。（圖／熊熊臉書）
▲▼熊熊穿低胸禮服出席微風之夜。（圖／熊熊臉書）
▲▼熊熊穿低胸禮服出席微風之夜。（圖／熊熊臉書）
其中一張由熊熊掌鏡的自拍，近距離角度讓她顯得波濤洶湧，只不過後方的愛語莎衣著更辣，胸口開了菱形大洞，半圓雪胸、人字深溝見客，火辣程度不惶多讓，網友則是大飽眼福！（編輯：楊穎軒）

▲熊熊（左）玩自拍，愛語莎半裸雙峰搶鏡。（圖／熊熊臉書）
▲熊熊（左）玩自拍，愛語莎半裸雙峰搶鏡。（圖／熊熊臉書）
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