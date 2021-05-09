唐綺陽揭3星座超難算計 釣出整排過來人奉勸：最好別惹
12星座中誰是披著羊皮的狼，一旦得罪絕對吃不完兜著走呢？占星專家唐綺陽公布，巨蟹、天秤、射手都是最難算計的星座，他們外表看似無害，其實城府過於常人，尤其巨蟹有的是耐心，弄他一時，被他弄一世，一針見血的分析掀起網友熱烈迴響，紛紛表示「巨蟹就是幕後主事者，平常老裝傻」、「最好不要惹好的巨蟹座」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-09 16:41:45｜2021-05-09 16:44:42
唐綺陽在影片中提到，巨蟹天生敏銳，被誰算計內心一清二楚，巨蟹把世界分為自己人和路人，假設好友想騙巨蟹的錢，他們會先理解好友背後的原因，甚至願意為了幫助朋友假裝被騙，但如果是外人騙他，巨蟹絕對加倍奉還，「一點一滴消耗你的生命」，最厲害的是巨蟹心裡討厭一個人，表面還能和顏悅色笑咪咪，因為亮出底牌，就不能潛伏在對手身旁找機會下手，唐綺陽打趣說：「巨蟹夜深人靜想到自己心機這麼重，也是會發抖的」。
而天秤看似隨和，其實將野心和潔癖包裝在友善的外表下，當天秤覺得努力了卻不被信任，或被人搞鬥爭、搞派系就會非常爆衝，爭氣型的天秤往往另起爐灶，把敵人比下去，因為天秤認為，「過得好就是對敵人最大處罰」。射手擅於建立自己的人脈網，小人想弄射手之前，他們早就第一時間掌握小道消息，提前做好準備應戰，他們也是隱藏版的悲觀主義者，對人性沒有那麼相信，因此很難從射手口中聽到真實想法，誤以為射手是傻白甜可就低估了他們，交際手段厲害的射手，絕對有本事把討厭的人逼走，成為笑到最後的人。
網友公推巨蟹實至名歸，絕對是得罪不起的星座，更紛紛分享自己的經驗「巨蟹討厭一個人的時候真的不會表態」、「巨蟹嚇人的真的嚇人，還老喜歡擺出好人的樣子」、「本人巨蟹，你弄我當然要雙倍奉還」、「大巨蟹狠起來會搭上自己就為了打垮你」、「巨蟹就是幕後主事者，平常老裝傻」、「最好不要惹好的巨蟹座」。
完整影片請點此