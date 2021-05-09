12歲男童深夜離家！只想「上山」看媽媽 員警聽完秒哽咽
今（9日）是一年一度的母親節，但有人卻是在感傷中度過。近日，就有警察發現一名12歲的男童獨行在街頭，起初還不願意透露家庭資訊和外出原因，直到最後才默默說出原因，讓兩位警察瞬間哽咽，而大陸網友們聽完也直呼「眼淚一下就飆出來了」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-09 18:16:15
綜合陸媒報導，大陸江蘇南京有名12歲男童，趁家人熟睡時離家，獨自搭車回老家，但卻忘記具體位址。警察指出，當時在街頭巡邏時，發現男童的十分低落，不但不願意透露家庭資訊、外出原因，甚至還有點反抗的執意要離去。
不過，警察卻極力勸阻男童，「等會兒好不好？跟員警叔叔走，給你弄點吃的」。去派出所的途中，警察接著問他「深夜要去哪裡？」沒想到男童沈默一下，緩緩地回答「我就想去媽媽墳上看看......」，這句話讓兩名警察瞬間愣住，接著哽咽的摟住男童，「走！白天再去，哪有晚上去的」。
在警察的追問下，才知道男童離家出走的主要原因，是因為爸爸有了新對象，再加上自己在學校遇到不開心的事情，所以才會想去媽媽的墳地看看，而這揪心的思念，也讓男童不在乎深夜去墳場的恐懼。據了解，後來男童的情緒有慢慢好轉，半小時後，家人趕到派出所，平安把孩子接回去。
事後，警察透露「我的心當時咯噔了一下，作為一名父親，特別心疼這個孩子，我不知道他經歷了什麼事情，也不知該用什麼話安慰他，我就下意識摟住他，這樣可以給他點力量，讓他堅強些」。影片曝光後，許多大陸網友也紛紛回應，「眼淚一下子飆出來…」、「想念天上的母親」。（編輯：許智超）