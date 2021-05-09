P聯盟／擺脫誤判陰影！總冠軍賽G2 勇士大勝夢想家開胡
P. LEAGUE+總冠軍賽G2繼續在和平籃球館進行，富邦勇士前役遭誤判干擾輸球，今(9)日直接打爆台新夢想家，穩穩拿下勝利，終場以106:82開胡。G3將在13日於夢想家主場彰化體育館登場。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-09 19:05:00｜2021-05-09 19:07:34
一開賽夢想家施展台版NBA「火箭隊」威力，前15分都是三分球，連缺4場的聯盟得分王洋將塔克包辦6分，不過，勇士年度最佳洋將塞瑟夫有裡有外，獨拿12分，首節打完幫助勇士以27:18領先。
次節，夢想家遭遇更大亂流，本土中鋒李德威拿到第3次犯不得不下場休息，前役攻下全場最高42分的希克斯，上半場僅拿3分，夢想家只靠塔克11分撐場，勇士年度MVP張宗憲殺出，雙洋將合繳32分領銜，勇士拉開領先55:39進入下半場。
易籃後，夢想家找不到準心還惹上犯規麻煩，前役寫下「大三元」本土第一人的楊敬敏領到4犯下場，反倒是富邦越打越順手，逐漸拉大差距，第四節開局就超過30分領先，終場無意外以24分之差贏球。
勇士洋將辛特力攻下最高29分，外帶12籃板8助攻「準大三元」，塞瑟夫挹注25分9籃板，本土以張宗憲17分為最佳。
夢想家部分，全隊僅3人得分上雙，希克斯拿到最高19分，塔克17分13籃板10助攻「大三元」無用，個人本季第3次、總冠軍賽第2次(2次均是夢想家球員，前1次是昨天的楊敬敏），張振傑貢獻11分。