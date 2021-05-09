P聯盟／塔克對勇士6連敗　張宗憲守出心得：讓我更多激情

▲P. LEAGUE+總冠軍賽，台新夢想家塔克（圖／P. LEAGUE+提供）
▲P. LEAGUE+總冠軍賽，台新夢想家塔克面對富邦勇士苦吞6連敗，富邦勇士張宗憲防守有成。（圖／P. LEAGUE+提供）

記者鍾東穎/台北報導

2021-05-09 20:14:08

本季聯盟得分王、夢想家洋將塔克面對富邦勇士苦吞6連敗，勇士總教練許晉哲曾把功勞歸於年度MVP張宗憲，張宗憲今(9)日受訪時表示，兩人並沒有感情不好，是外界塑造兩人成死對頭，因為曾經當過隊友所以彼此熟悉。

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今年1月塔克曾連2場繳出40分以上成績單，結果隔周遇到富邦吃足苦頭，全場僅拿到16分，賽後許晉哲表示，這都要歸功於張宗憲，團隊將防守控衛的重任交給他，他也做得相當理想。

張宗憲季前陷入大麻風波遭夢想家開除，輾轉回到老東家富邦還拿下年度MVP，總冠軍賽與前東家狹路相逢，今天G2再度對位防守塔克，讓他拿下17分13籃板10助攻，雖是「大三元」但不到場均27.88分。

塔克例行賽5戰對上富邦都輸球，缺席4場季後賽後今天首度回歸，面對老冤家還是無緣打破輸球魔咒。

賽後張宗憲表示，「從熱身賽開始，我就覺得是外界把我跟塔克定位成死對頭，兩人感情很不好，其實他是一個蠻好相處的隊友，我跟他沒有怎麼樣，只是互相比較了解。」

張宗憲表示兩人曾是好隊友，並稱讚塔克進攻好，「他其實是一個很棒的球員，特別是在進攻方面，會讓我更多的激情吧，去把他守住，盡可能地去做好教練交代的事，全力把勝利拿下來。」

▲富邦勇士張宗憲。（圖／PLG提供）
▲富邦勇士張宗憲。（圖／PLG提供）
 

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