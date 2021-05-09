何依霈飛撲男人吃豆腐　飆戲黃文星狂笑場

許久沒拍民視八點檔的何依霈，客串《多情城市》演出角頭老大的女兒，劇中她雖然混黑社會，但非常愛慕劉加堯（黃文星飾演），所以只要遇到黃文星，整個人就會一改霸道變成溫柔的撒嬌女，只是角色要一直對男人吃豆腐，讓她顯得不自在，看到劇本她要飛撲男生的身上，就讓她緊張了不少，加上對方是認識多年的黃文星，一開始還會笑場，後來索性等笑完後再開拍。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-09 21:00:00
何依霈演出個性海派的大姐頭「蔡金枝」，讓她直呼非常興奮。因為上一次拍民視拍八點檔已經是20年前的《媽媽請你也保重》，到現在還是有觀眾記得她的角色名稱，讓她受寵若驚，尤其睽違多年回到娘家拍戲，還遇到老朋友，讓她顯得放鬆不少。 何依霈一出場就要跑酒店跟角頭老大交涉，是黑社會當中的佼佼女，但她坦言許久沒拍八點檔，真的會緊張，好在民視的演員有些都是老朋友，像黃瑄、江俊翰、還有黃文星等人，這一次搭檔合作上也給她很多的鼓勵。她更發現黃文星拍八點檔的時候整個人鬆到不行，拍戲現場也非常輕鬆，而黃文星也給她信心喊話，何依霈更說在非常舒服的攝影棚拍戲，難怪是業界的幸福劇組。
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