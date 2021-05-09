母親節大當機！必薩客「系統出包」客全崩潰 業者回應了
今（9）日是一年一度的母親節，不少民眾早已返鄉與家人團聚慶祝佳節，甚至有許多人提前訂了大餐，想與親朋好友一同享用。連鎖披薩「必勝客」也推出母親節系列套餐，吸引顧客訂購下單，但今日卻傳出必勝客系統大當機的消息，客人拿不到餐點，現場還排起人龍，民眾也紛紛湧進粉專抱怨。對此，必勝客晚間也發出聲明致歉。
編輯中心/綜合報導
2021-05-09 20:49:00｜2021-05-09 20:56:48
一名網友於今日在PTT八卦板上發文，表示自己透過網路向必勝客訂購披薩，沒想到系統顯示訂單成立，其實並沒有付款成功，「等我們到現場才發現大牌長龍，而且12:11到場，還有預計11:20取餐的人正等待重做」。
當機問題出現後，也讓不少民眾湧入必勝客粉專留言，「網路到底是在哈囉」、「中午的訂單到處才通知沒收到要現場等，你知道多熱嗎QQ」、「母親節搞母親，等到一點還沒得吃」、「網路訂餐，到了預定取餐時間，在現場多等了半小時還沒有餐點」、「媽媽都餓到生氣氣了⋯⋯」、「大當機大家有得玩」。
對此，必勝客發出聲明致歉，表示網路訂餐系統因適逢母親節假日、大量訂單於瞬間湧入，導致部分中午之前下單的網路訂單未能成功傳至門市，造成消費者取餐時向隅，非常抱歉。必勝客指出，各門市第一時間即給予消費者應變協助，已於中午12時30分左右完成訂餐系統修復，將持續優化訂餐系統，確保能繼續提供穩定正常的服務。此外，對於9日上午網路訂單成立但未成功收到訂單確認簡訊的消費者，目前正在研擬相關補償方案，後續將盡快通知並提供補償。（編輯：陳雅雲）