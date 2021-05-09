P聯盟／夢想家塔克連敗魔咒 富邦許總沒在管對手用兵
P. LEAGUE+總冠軍賽G2台新夢想家改登錄聯盟得分王、洋將塔克，但卻受困不勝魔咒，加上今(9)日，塔克苦吞對戰富邦勇士6連敗，個人出賽則是7連敗，不過賽後勇士主帥許晉哲表示，「我不會去管他們(雙洋將)搭配是誰。」
記者鍾東穎/台北報導
2021-05-09 20:47:19｜2021-05-09 20:53:16
「我比較在意我們洋將搭配是誰，我不會去管他們搭配是誰。」但其實許晉哲清楚知道對戰成績，「杰倫搭配希克斯，對我們的確是3戰2勝(例行賽)，唯一輸的那場，我們是辛特力搭配塞瑟夫。」並預測G3塔克可能不會搭檔杰倫出戰。
G1勇士以109:114輸球，高比分輸球讓許總不滿，今天告誡球員「要有好的結果前，先做對的事情。」從防守端做起，兩場球從數據上看來就有很大差別，今天G2勇士以106:82大勝。
許晉哲說，「強調冠軍戰防守優先，我們兩場得分差不多，但壓低對手命中率。」坦言久未出賽真的有影響，備戰期間怕受傷，和政大友誼賽也是練防守較多。
張宗憲表示，「從第一節開始，大家都展現想要贏的求勝慾望，防守上面很積極，讓對手很多出手都不是想要的，為這場比賽設下了障礙，四節都有持續壓迫他們，不像第一場比賽讓他們好得分。」