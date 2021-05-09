陳家宜首轟出爐　新世紀黃蜂再見違規中斷5連勝

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此役兩隊攻勢你來我往，首局新世紀黃蜂就靠潘竹瑜獲保送，加上失誤，以及臺中企聯虎先發投手風羽璇暴投先取分。
不過臺中企聯虎攻勢2局上發威，第2局石佳青獲保送後李蘊希、陳雨庭接連安打先追平，蔡寶貝再敲出中外野安打攻下第2分，4局上游惠幀三壘安打後，又靠蔡寶貝適時安打送回1分，6局上代打賴姿佑敲出高飛犧牲打，幫助球隊以4:1領先。
新世紀黃蜂並未放棄，6局下沈筱琳、林鳳珍適時安打攻佔得點圈，四棒呂雪梅又敲出二壘安打一口氣追回2分。
可惜7局下潘竹瑜獲保送，2人出局後林鳳珍又敲安，呂雪梅被保送，可是卻被抓到違規，並未告知裁判再上場，因為她之前被余佳玲代跑換下，可惜書在規則小細節落敗，潘玉玲後援2局拿下MVP。
臺中企聯虎潘玉玲賽後表示：「當下其實我那時候上去，我就想說老師會把我壓到最後，確實我之後就沒有其他投手可以壓了，我想說最後想要很帥氣的三振，真的沒有想過最後是以這樣結束比賽。」
Lisa媽咪4局好投陳家宜開轟 送台北臺產6連敗
2021企業女子壘球聯賽9日第二場賽事，由新北凱撒出戰台北臺產，結果台北臺產首勝依舊難產，遭到新北凱撒陳家宜單場4安大爆發，加上義大利籍國手Lisa Banse（麗莎）先發主投4局失1分好投，終場新北凱撒就以11:4贏球。
這場比賽Lisa Banse賽前受訪就提到自己很想念家人，尤其是她的母親，還有兩位小孩，不過台中天氣也十分炎熱，她必須想辦法克服。
Lisa Banse主投4局被打1安打失1分，中繼的余翊萱0.2局失3分，翁子晴2.1局無失分，三人聯手順利完成戰局。
陳家宜這場大爆發，首局姜婷恩、蘇奕璇、陳家宜三支安打形成滿壘，陳詩婷高飛犧牲打先馳得點。
新北凱撒局局有得分，蘇奕璇也有3安猛打賞演出，尤其是5局蘇奕璇、陳家宜、楊安淇三支二壘安打串連，讓新北凱撒一口氣單局拿下6分奠定勝基。
即便下半局台北臺產利用Lisa Banse不穩，賴巧綺、謝雅琪安打先攻回2分，加上吳亭葳三壘安打，一口氣單局攻下4分，可惜最終仍落後太多，無力回天。
陳家宜甚至在7局上再轟出中外野全壘打，也是她本季個人首轟，讓新北凱撒輕鬆拿下勝利，也讓台北臺產苦吞6連敗。
企業女壘聯賽，下週賽事將持續在臺中萬壽棒球場持續舉行賽事，週六上午9時第一場由新北凱撒出戰新世紀黃蜂、第二場由台北臺產出戰福添福嘉南鷹，第三場由新北凱撒再迎戰臺中企聯虎，請球迷朋友踴躍到場，持續為女壘聯賽加油！