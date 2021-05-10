NBA／惦惦吃三碗公　尼克衝上東區第4

上賽季以東區倒數第4名坐收的紐約尼克，本季鹹魚大翻身，今(10)日靠著「飆風玫瑰」Derrick Rose轟下25分追平本季最高分，率隊以106:100贏球，這也是自2010年以來首次在作客擊敗快艇，有望以東區第4種子直接晉級季後賽。
記者鍾東穎/台北報導
2021-05-10 12:11:54
尼克憑藉團隊攻勢，逆轉一開賽0:10的劣勢，上半場打完反倒取得2分領先，易籃後，快艇雙星Kawhi Leonard、Paul George接連跳出，但尼克穩扎穩打沒讓對手有翻盤機會，最後仍以6分之差獲勝。
惦惦吃三碗公的尼克，近10場贏下7勝，戰績爬到東區第4，僅次於榜首76人、籃網和公鹿這些都有頂級球星的球隊，目前領先第7的塞爾提克有3場勝差，相當有機會鎖定前6名直接晉級季後賽。
Rose表示，「我們知道我們還沒達到目標，還想要更進步，像是今天的比賽，下半場沒有上半場來的有緊迫性。球隊狀況會有起伏，但只要努力保持交流，為彼此打球，就能迎刃而解，努力做好該做的事情就能贏球。 」
32歲的Rose本季重返尼克，今天替補登場，他的好表現也贏得快艇主帥Tyronn Lue稱讚，「他在進攻端的表現很出色，命中很多跳投和拋投。」