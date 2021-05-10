機組員與一般客混住誰擔責？華航：不能干涉諾富特營運

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4月民航局再次確認

諾富特回函表示，一切遵照新冠肺炎防疫旅宿的設置及管理，落實房間分區管理、一般民眾動線區隔等防疫措施。

2月就已經接獲民眾檢舉諾富特飯店有混住情形，諾富特飯店的管理範圍內，華航、民航局有沒有責任？

對此，民航局長林國顯回應，接到舉報後，就要求華航趕快去查，是否符合相關規定，當時諾富特飯店則回應有符合規定，當知道住到非防疫旅館，就已經要求華航改正。

華航副總經理陳奕傑則表示，諾富特飯店4月回函時表示，符合防疫宿舍規定，機組員可以入住，而且諾富特飯店是華航委託雅高集團經營，合約上華航不能干涉營運。

陳明文更痛批，今天來交通委員會列席報告的，都跟這次事件相關，但是聽到現在，好像誰都沒有責任？交通部沒有責任、衛福部沒有責任，民航局長沒有責任、觀光局沒有責任、華航也沒有責任﹔交通部長王國材則回應，有責任，都有責任，現在就是亡羊補牢。



