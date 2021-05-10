機組員與一般客混住誰擔責？華航：不能干涉諾富特營運

▲諾富特飯店。（圖/翻攝諾富特飯店官網）
▲今（10）日立法院交通委員會邀請衛福部、交通部、民航局、華航、桃園市政府等單位官員列席。國民黨籍立委洪孟楷質詢時表示，混住情況華航、民航局有沒有責任?對此，華航回應，諾富特飯店是華航委託雅高集團經營，合約上華航不能干涉營運。（圖/翻攝諾富特飯店官網）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-10 12:53:44

華航、諾富特染疫風暴持續擴大，今（10）日立法院交通委員會邀請衛福部、交通部、民航局、華航、桃園市政府等單位官員列席。國民黨籍立委洪孟楷質詢時表示，混住情況華航、民航局有沒有責任?對此，華航回應，諾富特飯店是華航委託雅高集團經營，合約上華航不能干涉營運。

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本次會議許多立委針對華航及諾富特染疫事件究責，重點釐清諾富特機場飯店一館的第七、八樓，未經許可就變成華航機組員防疫宿舍，甚至混宿造成防疫破口的責任歸屬。

交通部提出的書面報告顯示，諾富特以二館作為防疫旅館，供外籍航空公司機組員入住，民航局在2月份與諾富特確認是二館收住機組員，在3月份時也與華航確認，諾富特飯店是否有機組員與一般旅客混住情形？對此，華航回覆，飯店一館雖然有提供華航機組員及一般旅客住宿，但是機組員與旅客採分層分流管理，並隔開雙方動線。

4月民航局再次確認諾富特是否合乎規定，諾富特回函表示，一切遵照新冠肺炎防疫旅宿的設置及管理，落實房間分區管理、一般民眾動線區隔等防疫措施。

立委洪孟楷表示，2月就已經接獲民眾檢舉諾富特飯店有混住情形，諾富特飯店的管理範圍內，華航、民航局有沒有責任？

對此，民航局長林國顯回應，接到舉報後，就要求華航趕快去查，是否符合相關規定，當時諾富特飯店則回應有符合規定，當知道住到非防疫旅館，就已經要求華航改正。

華航副總經理陳奕傑則表示，諾富特飯店4月回函時表示，符合防疫宿舍規定，機組員可以入住，而且諾富特飯店是華航委託雅高集團經營，合約上華航不能干涉營運。

立委陳明文也對混住事件大表不滿，追問為何諾富特一館會變有機組員入住？各級單位始終問不出責任歸屬。

陳明文更痛批，今天來交通委員會列席報告的，都跟這次事件相關，但是聽到現在，好像誰都沒有責任？交通部沒有責任、衛福部沒有責任，民航局長沒有責任、觀光局沒有責任、華航也沒有責任交通部長王國材則回應，有責任，都有責任，現在就是亡羊補牢。

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