急追案1187機師足跡　曾去福華、餡老滿

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個案5月6日出現發燒症狀，僅自行服藥未就醫，5月8日匡列為案1183之居家隔離接觸者，同日個案因發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值16)，感染源調查中。已初步掌握個案接觸者26人，其中24人列居家隔離，2人列自我健康監測，將全數安排採檢。
陳時中表示，由於案1187可傳染期間曾有公共場所活動史，包括5/3晚間6點半到8點到台北福華大飯店七賢吧，5/4晚間6點半到7點半到餡老滿南港店，提醒曾於所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。
另外，指揮中心也修訂案1184足跡，案1184除了5/4早上10點到11點到台北富邦銀行內湖分行，又新增當天下午3到4點至全聯內湖星雲門市。至於案1183則維持5/1中午12點到12點半至Pilot in Cafe、下午1點到1點半至華泰名品城、下午2點到2點半至胡同彭家老舖新疆拉麵。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。