急追案1187機師足跡　曾去福華、餡老滿

指揮中心
▲指揮中心今（10）日召開記者會，說明國內疫情最新狀況。（圖／疾管署直播）

記者許家禎／台北報導

2021-05-10 14:39:45

華航、諾富特飯店群聚再增加，今（10）日指揮中心表示，新增4例本土確診病例，其中1例為機場防疫旅館員工(案1186)，1例為某航空公司機師(案1187感染源調查中)，2例為案1105(華航貨機師)同住家人(案1199、案1200)。指揮官陳時中表示，目前諾富特案子較能掌握，但華航部分對大眾與社區比較有風險，因此急追案1187的足跡，包括5/3晚間到台北福華大飯店七賢吧，5/4晚間至餡老滿南港店。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，案1187為本國籍40多歲男性，為某航空公司機師，今年4月20日至4月22日曾執勤至美國，4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月2日曾與案1183搭乘同一部車至公司。

個案5月6日出現發燒症狀，僅自行服藥未就醫，5月8日匡列為案1183之居家隔離接觸者，同日個案因發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值16)，感染源調查中。已初步掌握個案接觸者26人，其中24人列居家隔離，2人列自我健康監測，將全數安排採檢。

▲1187公共場所活動史。（圖/指揮中心提供）
▲1187公共場所活動史。（圖/指揮中心提供）


陳時中表示，由於案1187可傳染期間曾有公共場所活動史，包括5/3晚間6點半到8點到台北福華大飯店七賢吧，5/4晚間6點半到7點半到餡老滿南港店，提醒曾於所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

另外，指揮中心也修訂案1184足跡，案1184除了5/4早上10點到11點到台北富邦銀行內湖分行，又新增當天下午3到4點至全聯內湖星雲門市。至於案1183則維持5/1中午12點到12點半至Pilot in Cafe、下午1點到1點半至華泰名品城、下午2點到2點半至胡同彭家老舖新疆拉麵。

▲案1183案1184公共場所活動史更新。（圖/指揮中心提供）
▲案1183案1184公共場所活動史更新。（圖/指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答

PK擂台

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
0%0%
2021-05-10-2021-05-13

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
12.71%87.29%
2021-05-07-2021-05-10
即時
推薦閱讀