急追案1187機師足跡　曾去福華、餡老滿

新增4例本土確診病例，其中1例為機場防疫旅館員工(案1186)，1例為某航空公司機師(案1187感染源調查中)，2例為案1105(華航貨機師)同住家人(案1199、案1200)。指揮官陳時中表示，目前諾富特案子較能掌握，但華航部分對大眾與社區比較有風險，因此急追案1187的足跡，包括

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指揮中心指出，案1187為本國籍40多歲男性，為某航空公司機師，今年4月20日至4月22日曾執勤至美國，4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月2日曾與案1183搭乘同一部車至公司。

個案5月6日出現發燒症狀，僅自行服藥未就醫，5月8日匡列為案1183之居家隔離接觸者，同日個案因發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值16)，感染源調查中。已初步掌握個案接觸者26人，其中24人列居家隔離，2人列自我健康監測，將全數安排採檢。

▲1187公共場所活動史。（圖/指揮中心提供）

由於案1187可傳染期間曾有公共場所活動史，

提醒曾於所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

另外，指揮中心也修訂案1184足跡，案1184除了5/4早上10點到11點到台北富邦銀行內湖分行，又新增當天下午3到4點至全聯內湖星雲門市。至於案1183則維持5/1中午12點到12點半至Pilot in Cafe、下午1點到1點半至華泰名品城、下午2點到2點半至胡同彭家老舖新疆拉麵。