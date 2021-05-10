新北各農漁會新任三首長上任 侯友宜親頒發證書及賀匾
新北市政府今（10）日舉行110年度農漁會屆次改選恭賀典禮，由新北市長侯友宜頒發證書及賀匾；侯友宜期勉當選者將此視為榮譽及責任，與市府共同推廣新北農漁業，打造農漁民優良發展環境。
記者陳志仁/綜合報導
2021-05-10 17:48:45
侯友宜表示，今年農漁會改選順利結束，24家基層農會、1家直轄市農會及5區漁會，與市府目標一致，未來將持續共同推廣各項農漁業政策，透過品牌行銷振興新北各地農漁產；此次市府與致理科技大學合作，特將新北農漁產品及特色景點融入賀匾設計，「當選是榮譽，也是責任」，期勉各農漁會新任首長及理、監事肩負農漁民期待，與市府共同努力。
新北市農會理事長林讚枝強調，服務鄉里是農會的職責，未來農會將更加兢兢業業，協助農民朋友開拓通路，並持續研發農產加工商品，為新北農產加值，替農友，及市民提供最優質的服務；里區漁會新任理事長林榮欽說，將在新屆次中，繼續為漁民朋友打造更好的環境，提升漁民服務品質，並幫助漁產品銷售，讓新北漁業發光發熱。
農業局長李玟指出，本年度的屆次改選，共選出理事304人、監事98人及聘任總幹事28人，將由新團隊持續為農漁民朋友服務；新北市農漁會各項業務表現亮眼，依行政院農業委員會統計109年全國各鄉鎮市農會綜合事業盈餘排序，前3名分別由本市板橋區、新莊區及中和區農會獲得，7家農會進入全國前10名，另有10家農會及1家漁會榮獲農業金融體系最高榮譽「農金獎」。