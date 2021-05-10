年輕人愛用大陸用語　林楚茵憂：天然獨恐變成潛在統

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林楚茵質詢時表示，政府想到抗中，第一個都是想到對岸軍機、軍艦武力威脅，殊不知文化統戰已經打到台灣校園。林楚茵指出，現在有一款手機應用程式「小紅書」，是時下年輕學子吸收對岸資訊的管道，堪稱是新一代抖音，她問陸委會副主委邱垂正、國防部副部長張哲平「知道小紅書是什麼嗎？」
面對詢問，邱垂正說他聽過但沒實際看過，張哲平皆表示沒聽過，林楚茵進一步表示，小紅書除了是新一代抖音很受年輕人歡迎之外，內建許多廣告，範圍從醫美、彩妝、保養品，向年輕人傳遞中國文化。
林楚茵表示現在台灣人對於流行用語，哪些是台灣原生、哪些又是從中國傳過來已經無法分辨，像前幾年政壇最夯的「接地氣」、網路上很常講的「正能量」、甚至國會聯絡人跟她打招呼用「早上好」，這些全部都是中國傳過來的，她憂心未來文化統戰只會更甚，讓台灣的天然獨未來潛移默化，成為「潛在統」，林楚茵問陸委會、國防部是否有因應對策？
張哲平表示，這幾年常常在網路上看到一些界於台灣意識與中國意識的言論，其實都是認知作戰的一環，近年最經典的例子便是俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞前，也是透過媒體製造克里米亞半島內部矛盾，讓「脫烏入俄」成為當地主流民意，俄國再順應民意接管該地。
張哲平補充，現在國防部花費一部分的能量，結合軍事媒體做愛國教育短片，希望能導正風氣，也把問題告訴給官兵。
邱垂正則說，由於台灣現行法規管制出版品的部分，還沒辦法管制到手機應用程式，才讓小紅書、或抖音能繞過法規直接進入校園，陸委會一直都在關心發展狀況，現在在等文化部、經濟部成立窗口，才能探討如何防堵應用程式對台灣年輕人做文化統戰。
林楚茵追問，何時能有跨部會的會議？邱垂正表示，他們也了解事態的嚴重性，時間上會盡快。