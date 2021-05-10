一天沒喝咖啡鬱悶又易怒？當心咖啡因過量心律不整

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吳尚樺藥師指出，咖啡因對身體的影響，會因為個體差異、攝取量與持續時間而有不同。通常攝取30至300毫克的咖啡因，在休息狀態下，可提高警覺性與縮短反應時間，但重度攝取對較敏感族群，則可能觸發心律不整。
此外，咖啡因會刺激腸胃道平滑肌蠕動，可能有助於改善便秘情況。不過女性攝取過多咖啡因，可能會降低骨密度、增加骨折風險，特別是鈣質補充不足的族群。咖啡因也會增加排尿量與次數，若有頻尿困擾建議減少攝取。
每天可攝取多少咖啡因？成人不超過300毫克
吳尚樺藥師說明，每個人代謝咖啡因的肝臟酵素能力強若不同，加上身體狀況差異，對於咖啡因攝取量也大不同。歐盟建議成人每日不超過300毫克，孕婦不超過200毫克；若有心臟病史、腸胃不適、失眠等問題，則應避免或減少。
民眾可以透過市售現煮咖啡的紅黃綠標示，區分一杯的咖啡因含量。
紅色：一杯含201毫克以上
黃色：101-200毫克
綠色：100毫克以下
除咖啡以外，紅茶、綠茶、能量飲、熱可可、可樂、巧克力棒也都含有咖啡因，若合併使用，需注意總攝取量。此外，綜合感冒藥常添加咖啡因來改善頭痛症狀。
咖啡因好難戒？從攝取量開始計算
吳尚樺表示，避免咖啡因成癮及對抗戒斷症狀最佳辦法，就是閱讀咖啡因含量標示並加以計算。一般戒斷症狀會發生在停用或攝取量降低至每天100毫克後1天內，且持續2至9天，過去攝取愈高，不舒服症狀將會愈嚴重。
當戒斷症狀發生時，可使用低咖啡因咖啡、花草茶等飲品替代，或是每週降低10%咖啡因，並用日記記錄。食藥署提醒民眾，面對戒斷症狀，找出適合調節自身情緒壓力的方法，像運動、聽音樂，加上充分休息、養足精神，一定能逐漸降低戒斷症狀帶來的煩躁與疲倦感。
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