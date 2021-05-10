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一天沒喝咖啡鬱悶又易怒？當心咖啡因過量心律不整

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-05-10 19:00:00

一杯充滿香氣的咖啡，是許多人上班或唸書時的良伴，更是日常生活的享受。然而，你是否因為持續喝咖啡，一天沒喝就出現不舒服的狀況，像是頭痛、疲勞或昏昏欲睡、心情鬱悶或易怒、難以專心、類似感冒的症狀？臺北市聯合醫院吳尚樺藥師提醒，若自我評估發現上述症狀同時存在三種，就要小心可能有「咖啡因戒斷症狀」。

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咖啡因攝取過量會有哪些症狀？

吳尚樺藥師指出，咖啡因對身體的影響，會因為個體差異、攝取量與持續時間而有不同。通常攝取30至300毫克的咖啡因，在休息狀態下，可提高警覺性與縮短反應時間，但重度攝取對較敏感族群，則可能觸發心律不整。

此外，咖啡因會刺激腸胃道平滑肌蠕動，可能有助於改善便秘情況。不過女性攝取過多咖啡因，可能會降低骨密度、增加骨折風險，特別是鈣質補充不足的族群。咖啡因也會增加排尿量與次數，若有頻尿困擾建議減少攝取。



每天可攝取多少咖啡因？成人不超過300毫克

吳尚樺藥師說明，每個人代謝咖啡因的肝臟酵素能力強若不同，加上身體狀況差異，對於咖啡因攝取量也大不同。歐盟建議成人每日不超過300毫克，孕婦不超過200毫克；若有心臟病史、腸胃不適、失眠等問題，則應避免或減少。

民眾可以透過市售現煮咖啡的紅黃綠標示，區分一杯的咖啡因含量。

紅色：一杯含201毫克以上

黃色：101-200毫克

綠色：100毫克以下

除咖啡以外，紅茶、綠茶、能量飲、熱可可、可樂、巧克力棒也都含有咖啡因，若合併使用，需注意總攝取量。此外，綜合感冒藥常添加咖啡因來改善頭痛症狀。



咖啡因好難戒？從攝取量開始計算

吳尚樺表示，避免咖啡因成癮及對抗戒斷症狀最佳辦法，就是閱讀咖啡因含量標示並加以計算。一般戒斷症狀會發生在停用或攝取量降低至每天100毫克後1天內，且持續2至9天，過去攝取愈高，不舒服症狀將會愈嚴重。

當戒斷症狀發生時，可使用低咖啡因咖啡、花草茶等飲品替代，或是每週降低10%咖啡因，並用日記記錄。食藥署提醒民眾，面對戒斷症狀，找出適合調節自身情緒壓力的方法，像運動、聽音樂，加上充分休息、養足精神，一定能逐漸降低戒斷症狀帶來的煩躁與疲倦感。



以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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