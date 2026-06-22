開工咖啡優惠爽喝「星巴克買一送一」！根據星巴克官網，限今天6月22日全台門市「買一送一」有星冰樂，大杯55元起優惠菜單推薦，使用uniopen聯名卡每周一飲料好友分享。路易莎表示，「第二杯咖啡5折」會員優惠。
限今天！星巴克買一送一有星冰樂 大杯55元起咖啡優惠推薦菜單
連假後周一開工不憂鬱！星巴克表示，今「買一送一」有星冰樂，即日起至6月30日，活動期間每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦優惠菜單：
◾️最便宜！「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️最便宜！「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️「紅心芭樂冷萃咖啡」80元（兩杯優惠價160元）
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易。
交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
路易莎：第二杯咖啡5折！6月會員優惠
路易莎表示，6月黑卡咖啡優惠把握時間開喝，全飲品憑黑卡點數5點換任一飲品9折，咖啡飲品11點前「第二杯咖啡5折」；尋豆師手沖全面升級「哥倫比亞 克菈菈莊園 藍莓蜜處理」優惠價130元（定價170元）。
提醒大家，以門市實際銷售之商品價格計算；以紙本菜單正常銷售範圍和當期黑卡品項為準，其他商品不在活動範圍內；優惠不重複，自備環保杯折五元除外；黑卡不適用外送及你訂訂餐服務；若有相關異動將公告於官網，恕不另行通知。
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連假後周一開工不憂鬱！星巴克表示，今「買一送一」有星冰樂，即日起至6月30日，活動期間每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦優惠菜單：
◾️最便宜！「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️最便宜！「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️「紅心芭樂冷萃咖啡」80元（兩杯優惠價160元）
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易。
交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
路易莎表示，6月黑卡咖啡優惠把握時間開喝，全飲品憑黑卡點數5點換任一飲品9折，咖啡飲品11點前「第二杯咖啡5折」；尋豆師手沖全面升級「哥倫比亞 克菈菈莊園 藍莓蜜處理」優惠價130元（定價170元）。
提醒大家，以門市實際銷售之商品價格計算；以紙本菜單正常銷售範圍和當期黑卡品項為準，其他商品不在活動範圍內；優惠不重複，自備環保杯折五元除外；黑卡不適用外送及你訂訂餐服務；若有相關異動將公告於官網，恕不另行通知。