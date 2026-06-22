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▲維德角中場凱文皮納（Kevin Pina）在比賽第21分鐘，以一記精湛的直接自由球破門。（圖／美聯社／達志影像）

▲這粒進球是維德角在本屆賽事中的第二次射正，卻直接轉化為隊史世界盃首顆進球。（圖／美聯社／達志影像）

在2026年世界盃小組賽中，首度登上世界盃舞台的維德角（Cape Verde）再次締造驚人紀錄！面對兩屆世界盃冠軍、素以防守強悍著稱的「天藍軍團」烏拉圭，維德角中場凱文·皮納（Kevin Pina）在比賽第21分鐘，以一記精湛的直接自由球破門，不僅攻入維德角隊史的世界盃首顆進球，更打破了烏拉圭長達19年的大賽「自由球零失球」魔咒。這粒進球的含金量非同小可。根據權威數據統計，烏拉圭在世界盃歷史上以韌性聞名，過去從未有任何球員能透過直接自由球攻破其球門。上一次烏拉圭在國際大賽（美洲盃及世界盃）中被對手以自由球直接破門，要追溯到2007年的美洲盃，當時委內瑞拉名將阿朗戈（Juan Arango）以招牌球技洞穿了烏拉圭的大門，自此之後，烏拉圭防線在自由球防守上展現了極高的統治力，直到今日被維德角徹底擊碎。此外，統計數據更顯示，自1966年有賽事紀錄以來，維德角成為史上第一支將「世界盃隊史首球」以直接自由球方式攻入的國家隊，在世界盃歷史上寫下了極具傳奇色彩的一頁。首次參加世界盃的維德角，不斷在賽事中創造驚奇，這粒進球是維德角在本屆賽事中的第二次射正，卻直接轉化為隊史世界盃首顆進球。面對強敵烏拉圭，皮納在第21分鐘展現了頂級的心理素質與腳法，這記定位球劃出一道優美弧線直掛死角，讓烏拉圭門將束手無策。「這是屬於維德角足球的一筆，也是屬於世界盃歷史的一筆。」賽後媒體紛紛以驚嘆之詞報導這場比賽。對於烏拉圭而言，這粒紀錄性的進球顯得格外刺眼；但對維德角而言，這座足球小國用一記定位球宣告了他們在世界舞台上的崛起。從2007年委內瑞拉的阿朗戈之後，整整19年的時間，沒有人能以自由球直擊烏拉圭心臟，而維德角做到了。