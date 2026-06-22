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今天天氣：全台晴到多雲 高溫飆破35度

▲周三前，全台天氣都是晴到多雲，周四、周五水氣增加，中南部迎風面、各地午後雷陣雨機率提高。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：體感更炎熱 午後山區有雷雨

▲周三前，全台天氣都是晴到多雲，周四、周五水氣增加，中南部迎風面、各地午後雷陣雨機率提高。（圖／中央氣象署）

一周天氣：米克拉颱風路徑大轉彎 周三、周四恐發海警

中央氣象署表示，受太平洋高壓影響，周一至周三（6月22日至6月24日）全台晴朗炎熱，西半部高溫上看36度以上，午後僅山區有零星雷陣雨；周四、周五（6月25日至6月26日）受米克拉颱風外圍雲系影響，降雨明顯增加，米克拉最快今晚至明晨增強為中颱，周四、周五最接近台灣，不排除發布海警。6月22日今天的天氣，氣象署指出，在太平洋高壓影響下，各地晴到多雲，高溫炎熱，只有在山區有午後零星短暫雷陣雨，各地高溫普遍達到32至36度，尤其北北基、中南部內陸、花東縱谷局部溫度會再更高一些，紫外線偏強，容易達到過量或危險等級，各地清晨低溫約24至27度。竹苗、高屏、宜蘭、花東、澎湖北部、中部、雲嘉南、馬祖、金門環境部提及，環境風場為西南風，夜間至清晨擴散條件稍差，白天起擴散條件轉佳，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級。6月23日明天的天氣，太平洋高壓影響下，各地大多為晴到多雲，高溫炎熱，尤其在大臺北盆地、中南部內陸地區及花東縱谷，感受上會更熱一些，而各山區在中午過後有零星短暫雷陣雨。氣象署提醒，今年第7號颱風米克拉，路徑持續往西北移動，周日晚間已增強為中度颱風。米克拉颱風周二、周三抵達菲律賓東方海面後，會因為太平洋高壓減弱北轉，米克拉颱風周四、周五距離台灣相對較近，氣象署不排除發布海上颱風警報，不過颱風北上期間，由於受到北邊低壓系統影響，強度會稍微減弱、暴風圈有縮小趨勢，直接影響台灣機率偏低。周四、周五受米克拉颱風外圍雲系影響，各地降雨機率增加，尤其西半部、東北部降雨明顯，全天有局部短暫陣雨或雷雨；周六米克拉颱風逐漸遠離，各地恢復為多雲到晴的天氣，但仍要留意午後有局部短暫雷陣雨，出門仍要記得帶傘備用。