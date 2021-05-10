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新聯盟出現恐導致惡性競爭　若3聯賽並立球員從何而來？

▲PLG執行長「黑人」陳建州。（圖／吳政紘攝）
▲PLG執行長「黑人」陳建州。（圖／吳政紘攝）

運動中心/綜合報導

2021-05-10 19:28:00

職籃新聯盟今(10)日發布官方新聞稿，看起來已是「開弓沒有回頭箭」，台灣籃壇未來恐怕免不了出現「兩個太陽」的局面，然而文中提到「籃協也將持續辦理SBL」，言下之意是3聯盟將並立，若真如此恐怕免不了會出現人才的惡意挖角、以及各種違規跳槽的局面。

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去年六月陳建州登高一呼，在半年內就成立了P.League+，然而其中有3隊是本來就存在於ABL或SBL的隊伍，僅有新竹攻城獅和聯盟一起從草創階段成長；但就算是如此，在找尋球員上就已經相當不容易，兩個聯賽都打的璞園/領航猿也因此出現戰力吃緊的問題。

P.League+每一季各隊可以登錄16名本土球員和3名洋將，SBL則是本土有18人，加洋將1名，也就是如果各隊都滿編的情況下會達到171人，這也差不多是國內球員市場的極限。

新職籃聯盟目前外傳以中信和漢神兩大集團為主，而台啤和台中當地的企業也可能加入，但是球員要從哪裡來？扣除還能打的自由球員，剩下的免不了要從學生籃球找，而提早進入職業籃球對於一名球員的成長和發展來說會是好事嗎？

另一方面，如果除了台啤之外，SBL還有其他隊伍決定改打新聯盟，那只剩3支、甚至更少隊伍的超級籃球聯賽存在的意義為何？台灣有需要兩個社會甲組聯賽嗎？

以資本主義的意義來說，任何企業實體當然都應該接受對手的競爭，然而以籃球的角度來說，惡性競爭卻有可能傷害國內的體育環境。更何況在兩職籃聯盟規章都還未完備之際，若出現彼此因為爭搶本土球員或洋將的惡鬥、甚至相互抵制，恐怕將讓國內好不容易凝聚的職籃聲勢化為烏有。

殷鑑不遠，日本曾經國內也存在兩個頂級籃球聯賽——日本BJ職籃聯盟與日本國家籃球聯盟(JBL/NBL)，但之後因為不斷出現爭議，讓國際籃總決定插手介入，要求兩聯賽整合成一個國家聯賽，否則將停權會籍。

目前還不知道新聯盟的加入，會對台灣籃球造成什麼樣的影響，但這事必須謹慎看待，也需要有關單位更多的溝通和協調，讓焦點重新回到籃球身上才好。

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