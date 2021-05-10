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逛好市多第一次遇「神秘時段」！婆媽笑開懷：太嚇人了

好市多
▲一名人妻逛好市多第一次遇到「神秘時段」，讓她當下驚喜連連。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-10 20:33:26

美式大賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良的特點，總能讓不少顧客願意一再前往消費。不過，就有一名人妻指出，逛好市多這麼久第一次遇到「神秘時段」，讓她驚喜連連。

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己逛好市多第一次遇到即期品大清倉，「鷹嘴豆泥特價97元！！本來要去拿隔壁的駱梨醬」，看到特價也讓原PO開心搬走一小箱，最後她亦好奇詢問「請問這個鷹嘴豆泥，大家怎麼搭配吃好吃呢？」

▲原PO在好市多第一次遇到即期品大清倉。（圖／翻攝Costco好市多
▲原PO在好市多第一次遇到即期品大清倉。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文一曝光，不少婆媽也紛紛狂讚「没事多去逛逛，會撿到好康的，我就碰過，太嚇人的價位」、「這種即期品超低價以前就有了，只是近五年來賣太好了，根本沒有這個問題」、「什麼，有這個我怎麼不知道！」、「沒事多逛逛，會破產哈哈」。

另外也有老饕分享吃法，直言「加點麵粉做蛋餅也可以」、「蠻好吃的，有微微的醋酸，生菜紅蘿蔔玉米片沾著吃很對味」、「墨西哥或是中東料理常用，最簡單就是蔬菜棒，可以完全替代沙拉醬」、「直接吃就很健康好吃」；但也有網友好心提醒，「這要趕快吃，因為很容易發霉」。（編輯：陳雅雲）

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2021-05-10-2021-05-13

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