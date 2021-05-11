聯合國涉疆視訊會議將登場　中國籲會員國勿參加

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路透社報導，中國外交部發言人華春瑩今天表示，把聯合國當作平台，針對所謂涉疆問題舉行視訊會議，是對聯合國的一種汙辱。
她在北京每日例行記者會上說：「美國糾集少數幾個國家，濫用聯合國資源與平台，抹黑攻擊中國，服務自身政治私利，這完全是對聯合國的褻瀆。」
法新社報導，中國常駐聯合國代表團在聲明中說，這場原訂12日舉行的視訊會議，「是基於謊言與政治偏見」而舉辦。
北京「敦促合辦方立即停止這一干涉中國內政的活動，並呼籲其他會員國共同抵制」。
聲明提到：「當前，中國新疆形勢穩定，經濟快速發展，各族人民和諧相處，處於歷史上最好時期。」
報導說，除了集中營外，中國另有數以百萬計的穆斯林據稱受到嚴苛的監督與控制。
美國最近宣布，中國對待維吾爾族的方式構成「種族滅絕」。
中方聲明表示：「美國口口聲聲關心穆斯林人權，但全世界都知道，美國在阿富汗殺害穆斯林，在伊拉克殺害穆斯林，在敘利亞殺害穆斯林，世界上殺害穆斯林最多的國家恰恰正是美國及其幫凶。」
在12日的視訊會議中，美國、德國與英國駐聯合國大使，及共同主辦這場活動的非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）代表預計將發表談話。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1100511