美團創辦人發文酸習「秦始皇」被約談 市值蒸發4440億
中國近期不斷收緊對網路科技業、金融平台的管制，早前阿里巴巴（Alibaba）集團創辦人馬雲才因爲批評中國金融體制，阿里巴巴、螞蟻金服接連遭到約談。在敏感時刻，中國外賣市場龍頭「美團」創辦人在社群貼出嘲諷秦始皇的唐詩，被解讀在批判政府，昨（10）日美團高層就被上海官方約談。同時，美團昨日香港股價大跌7.1%收盤，美國ADR再跌3.2%，港股市值蒸發1200億港元（約4440億台幣）。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-11 09:59:29
綜合中國媒體報導，美團創辦人王興在社群貼出嘲諷秦始皇的唐詩《焚書坑》，被解讀是在暗諷中國領導人習近平，高層因此被官方約談。美團10日港股價最大跌幅為9.8%，之後慢慢收跌7.1%收盤，報收報262.8元（約972.36元台幣），單日蒸發1200億港元市值。
上海市消保委在官方微信發布帖文指，約談美團主要協商消費者權益保護方面存在的突出問題。首先是取消訂單引發的退款問題，再者是訂送餐、生鮮蔬菜配送不履約問題，最後則是（網頁）頁面誤導消費者問題。美團創辦人王興則否認言論引起市場關注，並解釋《焚書坑》是對美團的商業競爭反思，並刪除原先帖文。
早前美團於3月6日發布2020年財報，2020年營收1147.9億元（人民幣，下同），同比增長17.7%。全年經調整淨利潤僅31億元，同比下滑33%。財報顯示，2020年美團餐飲外送員成本486.92億元，同比增長18%，餐飲外送員成本增加已成為其銷售成本增長的第一大原因。