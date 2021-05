大外宣計畫取代CNN、BBC　紐時曝中國正取代全球媒體格局

新冠肺炎疫情在全球爆發期間,最先傳出疫情的中國,除了拚防疫以外,檯面下也一刻不得閒,透過媒體傳向全球傳播對己有利的消息,甚至還會炮製對他國不利的消息。《紐約時報》(The New York Times)在9日時刊登「當冠狀病毒來襲時,中國準備講述自己的故事」(When Covid Hit, China Was Ready to Tell Its Version of the Story)的調查報導,就指出中國利用資金和權力,逐步改變全球媒體的格局,試圖打造出能夠取代國外主流媒體的方案。





我是廣告 請繼續往下閱讀

國際記者聯盟(International Federation of Journalists)預計在12日發表一份中國評估報告,探討中國對國際傳媒的影響。不過早在2019年,就有類似報告出現,探討中國對於國際傳媒的影響。





當時是由BBC前駐華記者林慕蓮(Louisa Lim)撰寫這份報告,列出了一系列「令人震驚」現象。例如菲律賓的通訊社有超過一半的報導都來自新華社;小至幾內亞比索共和國(Guinea-Bissau)等西非國家,有記者與中方機構簽署媒體範疇合作協議。中國政府宣傳報紙《中國日報》(China Daily)也在多個國家發行,除了有英文版本以外,甚至還有塞爾維亞語版本。還有一家肯亞媒體集團收取了中國投資者的資金,後來解僱一名寫了中國鎮壓維吾爾族報導的記者。





雖然看上去只是在不同的國家出現的局部現象,但綜觀下來,這很有可能是中國拼湊出的「大外宣」龐大戰略,來創造出能夠取代BBC以及CNN等主流媒體的替代方案,並且把中國的資金、權力、觀點「注入」到世界各個國家之中。





國際記者聯盟找來林慕蓮連同另外2名記者,探討54個國家的媒體生態撰寫最新報告,揭露中國在疫情期間啟動在國際建立媒體系統,已經在全球擴大了對媒體的影響力。《紐約時報》引述報告指出,中國在疫情期間利用媒體散播對中國的正面敘述,並且傳播不實消息。而中國在疫情大流行期間發動積極外交,並且伴隨新一輪的媒體宣傳策略。向其他國家提供防疫裝備、疫苗,同時在大流行起源和中國外交等話題上,竭盡全力維護中國最佳形象。





▲國際記者聯盟報告指出,中國利用疫情散播對己有利的敘述,並傳播不識消息。圖為柬埔寨收到中國製造的疫苗。(圖/美聯社/達志影像)

《紐約時報》舉出秘魯作為案例,秘魯政府與中國關係良好,高官也搶先收到了疫苗進行接種,但是秘魯國內的記者卻變成了中國官員的「速記員」,官方媒體更得不斷報導關於中國的消息。林慕蓮對此現象更感到憂心,認為這也顯現出全球權力正在轉移。