新北爆出不明感染源本土確診！曾到過按摩店、婚宴會館
國內疫情拉緊報？中央流行疫情指揮中心，今（11）天下午臨時召開記者會，由指揮官陳時中親自主持記者會，公布國內新增7例本土COVID-19確定病例，1例為案1187之接觸者(案1201)，6例感染源待釐清(案1202、案1203，案1208至案1211)，並包括1起遊藝場群聚事件。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-11 14:27:25｜2021-05-11 14:32:29
其中針對案1203，指揮中心指出，為本國籍60多歲男性，近期無出國史，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，5月9日因發燒至醫院就醫採檢，於今日確診(Ct值18)；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者115人，列居家隔離，其他接觸者持續調查匡列中。
指揮官陳時中也特別公開個案的相關足跡，發現個案在5/4有到過新北市新莊區的晶華亭餐廳，以及5/6有到蘆洲來來按摩店，晚上則是到新北市蘆洲區的大風車婚宴會館。
指揮中心統計，截至目前國內累計217,045例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含214,507例排除)，其中1,210例確診，分別為1,052例境外移入，106例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及13例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,093人解除隔離、105人住院隔離中。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。