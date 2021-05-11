新北爆出不明感染源本土確診！曾到過按摩店、婚宴會館

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▲指揮中心今（11）日公布案1203接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計217,045例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含214,507例排除)，其中1,210例確診，分別為1,052例境外移入，106例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及13例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,093人解除隔離、105人住院隔離中。