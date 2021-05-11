從小燕窩當甜點！他嫌在校「吃不慣」　媽愣：這樣養小孩

炎炎夏日到了，有不少女性會準備燕窩來享用，一方面養顏美容，一方面又冰涼消暑，不過適合夏日養生的燕窩價格高昂，並非人人可負擔的起。日前就有名媽媽透露，自己兒子的同學在家竟是習慣把燕窩當飯後甜點，學校提供的便宜點心還吃不慣，這就讓她驚呼「我聽完真的是倒抽一口氣，原來有錢人是這樣子養小孩！」。

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這名女網友今（11）日在PTT上表示，自己兒子最近放學回家陪她聊天時，提到一件令她難以置信的事，原來是有一名同學在學校發放的小蛋糕時，向兒子抱怨自己在家習慣吃「媽媽煮的燕窩糖水」，營養午餐後的甜點對他來說「這難吃的東西他吃不下」。

聽到當下原PO也忍不住倒抽一口氣，「原來有錢人家的小孩，從小學就可以吃燕窩當甜點」，事後她也無奈表示，雖然家裡負擔不了每天吃燕窩，但偶爾吃一次還是可以做得到，於是也打算嘗試煮燕窩讓兒子嚐看看。

▲原PO兒子的同學因為習慣「在家吃燕窩」，營養午餐的甜點完全看不上眼。（圖／pixabay）

不過文章曝光後，許多鄉民也對原PO兒子同學的家境感到驚嘆「

」，但也有網友吐槽表示「我覺得先不管有錢沒錢，居然會有小孩子喜歡喝燕窩糖水，這也蠻奇特的」、「燕窩又沒味道，還不都靠糖水」、「燕窩好吃也不是因為燕窩啊！那是因為旁邊調味才好吃的」。

此外，也有民眾建議原PO可以烹煮白木耳湯讓家中孩子享用，不一定得追求燕窩等級的消暑甜品「煮素燕窩吧，冰糖白木耳一樣很好吃」、「燕窩營養價值跟木耳差不多」、「蓮子白木耳湯不好嗎」、「燕窩沒什麼味道，我覺得蓮子木耳比較好吃」。（編輯：楊智傑）