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本土疫情升溫！AZ疫苗施打破10萬劑　不良事件通報21件

專家諮詢小組召集人張上淳
▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳針對美國核准青少年族群施打輝瑞疫苗等事進行說明。（圖／疾管署直播）

記者林莞茜／綜合報導

2021-05-11 15:58:50

國內本土疫情升溫，指揮中心今（11）日宣布，即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級，同時再度呼籲符合疫苗接種資格，或有相關需要者，盡快來做施打。發言人莊人祥表示，截至昨日為止，共計施打10萬1376劑，昨日新增9043人次，其中公費人數為7245，自費為1798人次。另外有21件不良反應事件通報，20例為非嚴重不良事件、1例為其他疑似嚴重不良事件。

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我國公費AZ疫苗自3月22日開打，自費接種則在4月21日起跑，指揮中心日前已宣布，自5月10日起開放第七類對象，包括軍人、軍事機關及國安單位文職人員以及第八類對象的65歲以上長者來接種COVID-19疫苗，盼能建立與增強社區群體免疫力。

指揮中心發言人莊人祥今日在臨時記者會上，針對最新統計進行說明。他提到，目前累計施打人次達10萬1376劑，其中公費人數為7245，自費為1798人。在接種後反應不良事件通報部分，莊則稱昨天有21件不良事件通報，其中20非嚴重事件、1件其他為疑似不良事件。

莊人祥說明，這1件其他疑似不良事件為一名30多歲女性，在接種當日曾經發燒，接種後兩天有右側的頭痛、耳膜發熱、右手右腳輕微麻的症狀，曾經住院進行影像學評估檢查，血小板數正常，目前現況穩定在家休養中。

陳時中也提到，在這段有社區感染的情況下，把口罩帶好是非常有用的防線，若能夠盡快打疫苗也是一件必要的事情。

另外，有媒體問到美國的食藥監管局（FDA）核准輝瑞BNT疫苗緊急授權在12歲至15歲青少年族群上，這部分因台灣尚未進口輝瑞，有沒有考慮其他疫苗在相同族群上類似的緊急授權？對此，專家諮詢小組召集人張上淳回應表示，美國FDA之所以會同意12到15歲做緊急授權，是因為輝瑞疫苗有做臨床試驗，去證實安全性保護力是足夠的，才會經過申請與審查後，通過緊急授權使用。

張上淳說，這部分如果其他疫苗廠家沒有做好或完成這樣的臨床實驗，在還沒看到臨床試驗結果，不管是美國或是台灣，大概也沒辦法直接說負責機構在沒有資料的情況下就直接授權，同意緊急授權使用。

陳時中則補充說，防疫上有基本年齡層組來做臨床試驗，接著在擴展到其他族群，像是敏感族群都有需要有試驗進行，待成功後也是要經過衛生單位核准且計劃完了後報告也需要被認可，那國內目前是還沒有疫苗公司來申請相關的計劃。

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