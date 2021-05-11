本土疫情升溫！AZ疫苗施打破10萬劑　不良事件通報21件

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指揮中心發言人莊人祥今日在臨時記者會上，針對最新統計進行說明。他提到，目前累計施打人次達10萬1376劑，其中公費人數為7245，自費為1798人。在接種後反應不良事件通報部分，莊則稱昨天有21件不良事件通報，其中20非嚴重事件、1件其他為疑似不良事件。
莊人祥說明，這1件其他疑似不良事件為一名30多歲女性，在接種當日曾經發燒，接種後兩天有右側的頭痛、耳膜發熱、右手右腳輕微麻的症狀，曾經住院進行影像學評估檢查，血小板數正常，目前現況穩定在家休養中。
陳時中也提到，在這段有社區感染的情況下，把口罩帶好是非常有用的防線，若能夠盡快打疫苗也是一件必要的事情。
另外，有媒體問到美國的食藥監管局（FDA）核准輝瑞BNT疫苗緊急授權在12歲至15歲青少年族群上，這部分因台灣尚未進口輝瑞，有沒有考慮其他疫苗在相同族群上類似的緊急授權？對此，專家諮詢小組召集人張上淳回應表示，美國FDA之所以會同意12到15歲做緊急授權，是因為輝瑞疫苗有做臨床試驗，去證實安全性保護力是足夠的，才會經過申請與審查後，通過緊急授權使用。
張上淳說，這部分如果其他疫苗廠家沒有做好或完成這樣的臨床實驗，在還沒看到臨床試驗結果，不管是美國或是台灣，大概也沒辦法直接說負責機構在沒有資料的情況下就直接授權，同意緊急授權使用。
陳時中則補充說，防疫上有基本年齡層組來做臨床試驗，接著在擴展到其他族群，像是敏感族群都有需要有試驗進行，待成功後也是要經過衛生單位核准且計劃完了後報告也需要被認可，那國內目前是還沒有疫苗公司來申請相關的計劃。