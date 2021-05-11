NCT DREAM「7人完整體」回歸 專輯賣破171萬張
韓團NCT DREAM時隔一年回歸歌壇，他們此次是成軍5年來，首度發行正規專輯，也是取消畢業制度、MARK回到隊伍後，NCT DREAM再次以「完整體7DREAM」之姿進行活動。他們的全球粉絲將期待反映在專輯銷售上，截至5月9日，預售量已高達171萬張，相較上一張專輯《Reload》成長了243%，刷新自身紀錄，人氣不可小覷。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-05-11 22:00:00
NCT DREAM的團隊宗旨為「展現青少年特有的活力，帶給大眾夢想和希望」，也意味成員年滿20歲後，就必須畢業的意思。該團2016年以7名成員出道，2018年成員MARK畢業，但2020年宣布取消畢業制度，並迎回畢業成員MARK恢復7人活動。
成員們今（11日）記者會上表示，比起成績，更專注在享受7人的活動上，MARK說：「能夠參加NCT DREAM的首張正規專輯，覺得很有意義所以更加努力，也感謝成員們讓我毫無陌生感地、熱情地歡迎我。」仁俊則表示：「因為7個人相聚，讓歌曲和專輯更多樣化、感覺更強烈，MARK哥和我們一直都是一體的！」
NCT DREAM成員出道時平均年齡只有15.6歲，如今已全員成年，志晟表示：「比起以前的確變得游刃有餘，隨著經驗的增加也領悟了其中訣竅。」楷燦則說：「過去發行的專輯總是主打『young』的風格，這次則是想展現出道以來所累積的實力。」NCT DREAM《Hot Sauce》已在台數位發行。