沙鹿兒童運動中心完工日期已到　民眾問現場像工地

台中市「沙鹿兒童運動中心」民眾陳先生看工程告示牌完工日期110年4月21日已到，於是坐電梯上樓查，沒想到竟然還是工地，後來透過1999詢問未果，向市議員楊典忠詢問，經察該工程流標兩次，於110年1月開工，預計7月底前完竣後開放使用，楊典忠認為，兒童運動中心是盧市長選舉政見，工程進度應該載明清楚，否則應該完工的工程沒完工，會影響民眾對政府的信賴。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-11 17:26:36
楊典忠表示，市政府不應該辜負民眾對於市政建設的期待，工程告示牌是民眾唯一可以現場了解建設進度的管道，所以工程資訊應該載明清楚，這是政府規定的工程查核項目，而民眾期待在完工日期來參觀沙鹿兒童運動中心，卻看到四、五樓的施工現場，才驚覺被工程告示騙了。
他指出，工程告示牌不能兒戲，所以市府除了應加強公共工程進度與告示管理外，也應該提升這兩處獨立規劃的兒童運動中心的環境、交通與動線的安全，以沙鹿兒童運動中心為例，原建築為沙鹿勞工育樂中心，樓下1至3樓為就業服務站與勞工局委託管理空間，共同出入口的安全應該加強，大樓外的停車場遇雨天積水、路面平整問題、人車混合動線問題都要加強警示改善。
楊典忠表示，興建兒童運動中心是市長盧秀燕的選舉政見，109年被江肇國議員質疑1700萬沒有執行進度，只針對沙鹿兒童運動中心進行招標也流標2次，顯見兒童運動中心計畫並未進行整體可行性評估。
楊典忠認為，連續兩年編1700萬設置沙鹿與北區兒運中心外，其他都是「搭國民運動中心的便車」，整合原本規劃的運動空間或兒童遊戲區，再重新命名「暨兒童運動中心」，惟市府興建沙鹿與北區兒童運動中心需要再自行尋找營運廠商，在在考驗市府興建的空間能否找到有能力營運的廠商。