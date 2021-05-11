夫妻雙薪3百萬！他訂便當卻超猶豫 「開銷表」讓網秒懂
日前就有女網友好奇，「月收入8萬元能過著怎麼樣的生活？」貼文也引起網友熱議。對此，就有網友回文分享，他和老婆的所得總額大概是300萬元，但一年能存的錢依舊不多，甚至連買便當都要考慮，開銷曝光後，網友們也紛紛直呼「真的很吃緊」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-11 19:07:17
原PO在《PTT》表示，從EE（電子工程）或CS（資訊工程或計算機科學）畢業的人，年滿30歲以後，月薪要達到8萬元並不難。他假設年終獎金有2個月，8萬元乘以14個月，那年薪就是112萬元，這份薪水要在六都、新竹生活，都只能算是「還可以」的數字，如果要養家，其實還是很辛苦。
住在新竹的原PO指出，雙薪家庭在他們園區並不少見，而他今年報稅時才發現，自己和老婆的所得總額約有300萬元，但因為要養兩個孩子，所以並不會特別寬裕，再加上還要繳房貸，負擔其實還是很重。
原PO接著列出一個月的開銷，分別是「2個孩子的幼兒園費4萬元、房貸4萬元、全家伙食費2萬元、各種雜費共5萬元」，加起來差不多是15萬元起跳，因此一年能存的錢並不多，甚至有時公司要訂便當，他都還是會猶豫一下，最後他也說「月薪8萬元，對一個都會區的家庭來說, 可能就只是一個很平凡的數字而已, 生活還是必須斤斤計較」。
許多網友看完也紛紛認同，「關鍵應該是房子吧？扣掉房子根本爽爽過頭啊」、「很中肯的開銷，300萬真的也堪用而已」、「月薪8萬自己過還算舒服，有家庭要養小孩根本很吃緊，你不節制的話還是月光」、「家裡沒房就是這樣,錢被綁住了」、「這樣算下來，是真的很吃緊」、「幼兒園太貴了，不過考慮到太太有工作也沒辦法自己帶」。（編輯：許智超）