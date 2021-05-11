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暴增7名來源不明本土新冠肺炎　創疫情以來新高　陳時中：已是社區感染

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-05-11 18:30:00

記者洪素卿／台北報導

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台灣今天新增兩起、共七名感染者的社區不明感染源新冠肺炎事件！其中，一起為宜蘭羅東的遊藝場發生的群聚感染事件，共五人確診。另一起則是發生在新北五股的單人感染事件。由於兩起案例目前皆無法找到確定的感染源，也就是感染源不明的社區感染事件，指揮官陳時中表示：「目前不再是社區感染邊緣，已經是社區感染。」

為防範發生持續社區傳播，陳時中宣布自即日起至6月8日共4週，提升疫情警戒至第二級－「出現感染源不明之本土病例」，並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施。

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第一起感染源不明事件發生於宜蘭縣於宜蘭縣羅東鎮中正北路「銀河百家樂」遊藝場工作。通報的第一起個案（案1202）為本國籍30多歲女性，5月9日開始出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於今日確診（Ct值20）。

昨日接獲該起通報後，有鑒於該個案工作地為室內密閉擁擠場所，且顧客停留時間較長，傳播風險較高，宜蘭衛生局也已經緊急啟動相關措施，隨即將個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢，截至目前4人核酸檢測陽性確診（案1208至案1211），17人陰性，10人檢驗中。衛生單位將持續針對近期出入該遊藝場人員調查匡列。



對於該起群聚感染事件，中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，目前尚無判定可連結感染源，初步判定與航空公司連結極低。

另一起感染源不明案例則是案1203為本國籍60多歲男性，近期無出國史，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，5月9日因發燒至醫院就醫採檢，於今日確診（Ct值18）；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者115人，列居家隔離，其他接觸者持續調查匡列中。（附圖為1203足跡）

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