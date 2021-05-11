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新冠肺炎本土案例破新高！疫苗公費對象、接種醫院一次詳解

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-05-11 20:00:00

本土病例破新高  目前疫苗施打狀況

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，疫苗昨天打了9043劑，公費7245劑，自費1798劑，截至目前共施打10萬1376劑。國內今（11）日公布新增7例確診，是破本土單日紀錄。

昨（10）日有21起疫苗接種不良事件，20起非嚴重不良事件通報。其中有1名疑似嚴重不良事件，為一名30歲女性，於疫苗接種當日發燒，接種後兩天發生右側頭痛，耳膜發熱，手腳輕微發麻，經影像學評估檢查，血小板正常。現狀況穩定在家休養中。

哪些人可以公費打疫苗，哪些人會建議自費施打？

亞東醫院感染科蔡欣諺醫師受訪表示，以中央主管機關能夠施打疫苗的對象，可分為公費與自費。目前公費接種對象開放至第7及第8類，考量維持國家安全正常運作，包括軍人、軍事機關及國安單位文職人員，以及65歲以上長者，自5月10日起，開放接種公費疫苗。

蔡欣諺醫師提醒，時常接觸醫療院所、國外友人或需要頻繁出國洽工等族群，建議盡快施打自費疫苗。

目前施打的AZ疫苗建議打2次，目前施打狀況沒有出現血栓狀況，發生機會近百萬分之一，就算發生血栓也能及時治療，好處遠比血栓風險來得高。蔡欣諺醫師分享，門診有遇過少數案例，對疫苗接種有明顯過敏反應，接下來接種第二次就要謹慎評估，目前沒有特別不能施打疫苗的族群。



疫苗施打風險？施打後哪些情況要注意

指揮中心提醒，民眾於接種疫苗前，應與醫師討論評估相關風險後再接種，接種後應休息並觀察30分鐘再離開。此外，服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓之危險因子，建議現階段接種前後停藥至少28天，若接種疫苗後14天內，出現呼吸困難、胸痛、持續腹痛、四肢腫脹或冰冷、持續嚴重頭痛或頭痛加劇、視力模糊、非注射部位出現不尋常出血點、紫斑等症狀，應立即就醫告知疫苗接種史，以釐清病因，儘速診治。

蔡欣諺醫師說明，部分民眾接種疫苗，可能會有明顯副作用，如果又剛好感冒，會分不清楚是感冒加重還是疫苗副作用造成，建議在身體沒有不舒服時接種，減少疫苗副作用疑慮。



《疫苗接種地點連結》

https://www.mohw.gov.tw/dl-68335-8efa0932-3fcc-4973-8700-0a176e6c1243.html



以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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