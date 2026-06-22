中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，中颱米克拉持續朝台灣東方海面接近，路徑預計自23日起逐步北轉，並沿著台灣東側海域北上，與台灣維持安全距離，且強度有減弱趨勢。雖然颱風直接影響機率降低，但未來幾天全台高溫持續飆升。到了周五、周六，隨著鋒面接近及西南季風增強，降雨機率提高，午後局部地區可能出現較大雨勢，民眾仍需留意天氣變化。
米克拉颱風增強中颱！路徑大迴轉 周三、周四最接近台灣
吳德榮指出，根據最新22日凌晨2時氣象署發布的颱風路徑潛勢預測圖顯示，今年第7號中度颱風米克拉正朝西北西方向前進，逐步接近台灣東方海面。預估自明天（23日）開始逐漸轉向北方，並於周三、周四（24、25日）沿著台灣東側海域北上，由於與陸地仍維持一定距離，加上進入海洋熱含量較低區域，強度有逐步減弱的趨勢。
預測顯示，米克拉將在周五（26日）通過琉球附近海面，周六（27日）進一步朝東北方向加速遠離。最新21日晚間8時歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）系集模式模擬結果，也與氣象署預測路徑大致一致。不過吳德榮提醒，預測結果存在相當程度的不確定性，後續路徑變化仍需持續關注。
全台高溫狂飆！周四起大變天 最後一波梅雨鋒面報到
回顧昨天（21日）天氣，全台各地高溫普遍落在37至39度之間。今晨觀測顯示，台灣上空幾乎沒有雲系發展，截至清晨4時42分，各地平地最低溫約介於21至24度。今日各地預測氣溫：北部22至38度、中部23至37度、南部24至38度、東部21至37度。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今（22日）至周三（24日）期間，太平洋高壓勢力持續籠罩台灣，各地維持晴朗穩定天氣，整體環境猶如盛夏，高溫普遍可超過38度，民眾外出應做好防曬措施，同時留意補充水分，避免中暑及熱傷害發生。
周四（25日）起環境水氣逐漸增加，大氣穩定度下降，各地轉為較不穩定的天氣型態，局部短暫陣雨機率提高，午後也有熱對流發展的可能。到了周五、周六（26、27日），隨著梅雨季最後一波鋒面逐漸接近，加上西南季風增強，降雨條件轉佳，各地降雨機率增加，午後局部地區可能出現較大雨勢，氣溫也會略為下降。
至於下周日（28日）至下月1日，預估鋒面將逐漸北移遠離，天氣再度好轉，氣溫回升，不過午後仍有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮指出，根據最新22日凌晨2時氣象署發布的颱風路徑潛勢預測圖顯示，今年第7號中度颱風米克拉正朝西北西方向前進，逐步接近台灣東方海面。預估自明天（23日）開始逐漸轉向北方，並於周三、周四（24、25日）沿著台灣東側海域北上，由於與陸地仍維持一定距離，加上進入海洋熱含量較低區域，強度有逐步減弱的趨勢。
預測顯示，米克拉將在周五（26日）通過琉球附近海面，周六（27日）進一步朝東北方向加速遠離。最新21日晚間8時歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）系集模式模擬結果，也與氣象署預測路徑大致一致。不過吳德榮提醒，預測結果存在相當程度的不確定性，後續路徑變化仍需持續關注。
回顧昨天（21日）天氣，全台各地高溫普遍落在37至39度之間。今晨觀測顯示，台灣上空幾乎沒有雲系發展，截至清晨4時42分，各地平地最低溫約介於21至24度。今日各地預測氣溫：北部22至38度、中部23至37度、南部24至38度、東部21至37度。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今（22日）至周三（24日）期間，太平洋高壓勢力持續籠罩台灣，各地維持晴朗穩定天氣，整體環境猶如盛夏，高溫普遍可超過38度，民眾外出應做好防曬措施，同時留意補充水分，避免中暑及熱傷害發生。
至於下周日（28日）至下月1日，預估鋒面將逐漸北移遠離，天氣再度好轉，氣溫回升，不過午後仍有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會。