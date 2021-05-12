金曲入圍完整名單！瘦子首爭歌王尬JJ　田馥甄再提女歌手

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今年角逐歌王的有首次提名的瘦子，對上林俊傑（JJ）及青峰、韋禮安等人；準歌后為田馥甄、孫盛希，力拚老將萬芳、蘇慧倫，還有大陸歌手譚維維，總結各獎項，本屆大贏家為曹雅雯、桑布伊的專輯，各入圍8項。
重要入圍名單：
最佳華語女歌手
萬芳
巴奈
孫盛希
蘇慧倫
田馥甄
譚維維
最佳華語男歌手
瘦子E.SO
林俊傑
吳青峰
杜正熙
韋禮安
李泉
最佳台語女歌手
朱海君／夢見蘇西
曹雅雯／自本
蔡家蓁／若是你，想欲了解我
黃妃／色違
張涵雅／上半場
最佳台語男歌手
許富凱／拾歌
楊肅浩／葛瑪蘭的風吹
伍佰／伍佰&China Blue透南風演唱會影音全紀錄
浩子／共你惜惜
荒山亮／等待好天
最佳客語歌手獎
曾仲瑋
謝宇威
黃姵妤
春麵樂隊
羅文裕
最佳原住民語歌手獎
達卡鬧
桑布伊
Lowking姚宇謙
馬曉安
ZZ瑋琪
YELLOW 《浮世擊》
熱寫生《豆皮少年》
李浩瑋 《Diamond In The Rough》
青虫 AOI 《有你的故事》
理想混蛋 《愚者》
李友廷《如果你也愛我就好了》
?te 《A Bedroom of One's Own》
最佳華語專輯獎
《給你們Dear All》
《出沒地帶》
《無人知曉》
《家常音樂》
《Sounds of My Life》
《十日彈》
最佳演唱錄音專輯獎
《出沒地帶》
《畫話》
《運氣來得若有似無》
《得力量》
《PORTAL》
最佳台語專輯獎
《拾歌》
《自本》
《共你惜惜》
《赤腳紳士》
《上半場》
《有你的故事》
《阿峰今天沒有來》
《伯父》
《若是明仔載》
《因為你 所以我》
《Sounds of My Life》
《擁抱》
《刻在我心底的名字》
最佳作曲人獎
曹雅雯、鍾興民
HUSH
潘雲安
桑布伊
韋禮安
艾怡良
最佳作詞人獎
黃婷／阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》／演唱者：萬芳
陳昱榕（瘦子E.SO）／伯父《Outta Body靈魂出竅》／演唱者：瘦子E.SO
武雄／罔市只能回味《自本》／演唱者：曹雅雯
小寒／倖存者《《倖存者 • 如你》雙EP》／演唱者：林俊傑
葛大為／無人知曉《無人知曉》／演唱者：田馥甄
杜振熙／蜘蛛《家常音樂》／演唱者：杜振熙
最佳編曲人獎
吳少雍
鍾興民
蔡侑良
YELLOW黃宣
嘟嘟
大象體操
最佳專輯製作人獎
黃韻玲
張三、曹雅雯
米奇林、剃刀蔣、孫盛熙
陳建騏
曾仁義、洪子龍、桑布伊
李泉、嚴俊
李欣芸
周杰倫
YELLOW黃宣、余佳倫
方大同
黃雨勳
荒井十一
最佳專輯製作人獎
黃韻玲
張三、曹雅雯
米奇林、剃刀蔣、孫盛熙
陳建騏
曾仁義、洪子龍、桑布伊
李泉、嚴俊
OVDS
生祥樂隊
康士坦的變化球
告五人
落日飛車
漂流出口
deca joins
最佳演唱組合獎
追風少女FALI
張三李四
原子邦妮
尋人啟事
最佳MV獎
飢餓時代《浮世擊》／導演：章郡
莫問-搖滾北管版《山川壯麗》／導演：廖珮妤、唐治中
舞女《Bedtime Story》／導演：葉依柔
家常音樂《家常音樂》／導演：王宗欣
夜遊神《阿民》／導演：曾婉遒
Candlelight（feat. OHHYUK）《SOFT STORM 柔性風暴》／導演：DQM
直到我遇見了你《如果你也愛我就好了》／導演：黃婕妤
一一《無人知曉》／導演：陳奕仁
特別貢獻獎
羅大佑