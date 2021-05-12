金曲入圍完整名單！瘦子首爭歌王尬JJ　田馥甄再提女歌手

歌后楊乃文、律師歌手蘇明淵、創作女將米莎、排灣族歌姬戴曉君、去年「最佳演唱組合」得主CNCS（Chick en Chicks）擔任揭曉嘉賓。由於本土疫情升溫，下午的記者會，

主辦單位台視要求

媒體在不同樓層採訪，

室內人數控制在100人以內，

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▲第32屆流行音樂金曲獎入圍名單公布。（圖／金曲獎官方臉書）

× ▲第32屆流行音樂金曲獎入圍名單公布。（圖／金曲獎官方臉書）

▲田馥甄再次挑戰歌后寶座。（圖／三立電視提供）

× ▲田馥甄再次挑戰歌后寶座。（圖／三立電視提供）

最佳原住民語歌手獎





達卡鬧





桑布伊





Lowking姚宇謙





馬曉安





ZZ瑋琪





最佳演唱錄音專輯獎





《出沒地帶》





《畫話》





《運氣來得若有似無》





《得力量》





《PORTAL》





最佳台語專輯獎





《拾歌》





《自本》





《共你惜惜》





《赤腳紳士》





《上半場》





《有你的故事》





黃韻玲





張三、曹雅雯





米奇林、剃刀蔣、孫盛熙





陳建騏





曾仁義、洪子龍、桑布伊





李泉、嚴俊





李欣芸





周杰倫





YELLOW黃宣、余佳倫





方大同





黃雨勳





荒井十一





最佳專輯製作人獎





黃韻玲





張三、曹雅雯





米奇林、剃刀蔣、孫盛熙





陳建騏





曾仁義、洪子龍、桑布伊





李泉、嚴俊





OVDS





生祥樂隊





康士坦的變化球





告五人





落日飛車





漂流出口





deca joins





最佳演唱組合獎



