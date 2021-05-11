疫情升溫　財政部：北部國稅局停止赴外報稅服務

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統計截至10日，今年網路申報案件達137萬件，完成申報比率34.6%，較去年同期申報進度大幅成長43.5%；其中使用手機報稅、行動電話認證件數分別有34萬件及50萬件，占網路申報比率為25.2%及36.5%。
財政部表示，若真有需要上國稅局申報，記得先到各國稅局網站線上取號，等快輪到再出門；各地區國稅局均已做好妥適的防疫規劃，如室內設有隔板、維持社交距離及人流控管等，請民眾配合現場動線指引、量測體溫、佩戴口罩、酒精消毒，落實防疫措施，保護自己也保護他人。
考量染疫民眾以北部地區為主，財政部表示，台北國稅局及北區國稅局所轄各分局、稽徵所將停止赴稽徵機關以外處所提供報稅服務，如至偏鄉地區收件或里長申請到當地收件服務，其他地區國稅局也會視疫情狀況調整。
北區國稅局轄區包含新北巿、桃園市、新竹市、新竹縣、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣等，台北國稅局轄區則包含台北市。
此外，財政部呼籲，民眾繳納房屋稅時可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code連結至網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw）辦理線上繳稅，或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者APP，以信用卡或金融卡繳稅。（編輯：張均懋）1100511