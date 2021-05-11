  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情升溫　財政部：北部國稅局停止赴外報稅服務

▲農曆新年將至，7家公股銀行及郵局3日到9日可換新鈔。圖為台灣銀行。（圖／記者葉政勳拍攝，2021.2.3）
▲疫情升溫，台北國稅局及北區國稅局及所轄分局、稽徵所將停止到稽徵機關以外處所提供報稅服務，例如至里長服務處收件。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳拍攝）

中央社

2021-05-11 22:08:11

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）國內社區傳染風險升高，財政部呼籲民眾在家線上報稅，降低群聚感染風險；此外，即日起台北國稅局及北區國稅局及所轄分局、稽徵所將停止到稽徵機關以外處所提供報稅服務，例如至里長服務處收件。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央流行疫情指揮中心今天提升疫情警戒至第二級，正值5月報稅季，個人綜所稅、企業營所稅申報及房屋稅開徵都還在進行，財政部呼籲，民眾可儘量網路申報、繳稅，尤其今年綜所稅結算申報新增手機報稅及行動門號登入2項新服務，線上申報相當便利，免出門、免安裝APP、免讀卡機，即可輕鬆完成報稅。

統計截至10日，今年網路申報案件達137萬件，完成申報比率34.6%，較去年同期申報進度大幅成長43.5%；其中使用手機報稅、行動電話認證件數分別有34萬件及50萬件，占網路申報比率為25.2%及36.5%。

財政部表示，若真有需要上國稅局申報，記得先到各國稅局網站線上取號，等快輪到再出門；各地區國稅局均已做好妥適的防疫規劃，如室內設有隔板、維持社交距離及人流控管等，請民眾配合現場動線指引、量測體溫、佩戴口罩、酒精消毒，落實防疫措施，保護自己也保護他人。

考量染疫民眾以北部地區為主，財政部表示，台北國稅局及北區國稅局所轄各分局、稽徵所將停止赴稽徵機關以外處所提供報稅服務，如至偏鄉地區收件或里長申請到當地收件服務，其他地區國稅局也會視疫情狀況調整。

北區國稅局轄區包含新北巿、桃園市、新竹市、新竹縣、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣等，台北國稅局轄區則包含台北市。

此外，財政部呼籲，民眾繳納房屋稅時可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code連結至網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw）辦理線上繳稅，或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者APP，以信用卡或金融卡繳稅。（編輯：張均懋）1100511

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
32.14%67.86%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
35.26%64.74%
2021-05-10-2021-05-13
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀