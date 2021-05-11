黃子佼婚禮市集取消躲疫情 白等1年「老天不成美意」
黃子佼和孟耿如的婚禮推遲1年，從700人賓客規模縮小成3+1桌家宴，5月就要舉行，原訂在5月22日的婚禮市集，卻撞上疫情升溫，黃子佼今（11）日遺憾宣布市集取消，無語問天：「老天啊，這番美意怎麼就不讓我完成？」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-11 22:10:55
黃子佼辦市集，想讓賓客挑選自己的伴手禮，無奈美意不敵疫情，他在臉書發文：「市集攤主等待1年，不忍大家心意流失，改為公開大眾參與，其實更有推廣意義，結果人算不如天算，配合政府防疫政策，原定5月22日如佼似漆婚禮市集，將取消實體的活動，是否延期或改線上，等攤頭與攤主確認。」
對此，孟耿如幽默道：「如果這次再沒辦成功，我真的要去辦離婚，老天應該是在給我一些暗示。」黃子佼嘆：「老婆非常苦中作樂，而我真的束手無策，各單位大家辛苦了，公私行程取消延期，歷史重演無語問天，防疫優先義無反顧，懇請各自保重自己。」
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