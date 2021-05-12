家中保母突辭職！走前驚吐「1句警告」 真相讓人妻淚崩
現在許多父母忙於工作，因此就需要找保母幫忙照顧小孩。就有名大陸人妻為了拼事業，於是找了一名保母照顧女兒。兩年過去了，保母卻突然決定辭職，臨走前還在她耳邊小聲說了一句，當她得知那句話的意思後，瞬間陷入崩潰。
編輯中心/綜合報導
2021-05-12 00:03:14
根據《網易》專欄《欣欣故事薈》分享，大陸有名人妻表示，自己從小就渴望在大城市發展，靠著不斷的努力，最終實現了夢想，在城市擁有了一份待遇不差的工作，沒想到還因為工作的關係，認識了經營一間小公司的丈夫，兩人在一起一年就步入禮堂。
夫妻倆很快就有了女兒，但她不願意放棄自己的工作，於是在休養幾周後，就請一名保母來幫忙照顧女兒。兩年過去了，她原本打算讓保姆再帶女兒一年，結果保母卻突然決定辭職，不管她如何挽留，保母都不願意留下，她只好多給1個月工資，並感謝對方這兩年的付出。
不過，保母臨走前卻突然湊近人妻，並在她的耳邊小聲地說「要提防你老公」，這讓她聽完相當困惑，但礙於丈夫當時在場，所以她並未多問。事後，她打電話詢問保母這句話的意思，對方才透露「你還什麼都不知道？你老公早就把別的女人帶來家裡了，還要我保守秘密，但我實在看不下去所以才決定離職…」。
人妻瞬間流下眼淚，感覺整個世界都已經崩塌，「我一直以為的幸福的婚姻，一下子瓦解了，我真的覺得自己沒有辦法接受，我該怎麼辦？」她得知真相後，不知道今後如何面對老公。（編輯：許智超）