  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

家中保母突辭職！走前驚吐「1句警告」　真相讓人妻淚崩

▲嬰兒（圖／翻攝Pexels）
▲家裡雇用2年的保母突然辭職，原因讓人妻超崩潰。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-05-12 00:03:14

現在許多父母忙於工作，因此就需要找保母幫忙照顧小孩。就有名大陸人妻為了拼事業，於是找了一名保母照顧女兒。兩年過去了，保母卻突然決定辭職，臨走前還在她耳邊小聲說了一句，當她得知那句話的意思後，瞬間陷入崩潰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《網易》專欄《欣欣故事薈》分享，大陸有名人妻表示，自己從小就渴望在大城市發展，靠著不斷的努力，最終實現了夢想，在城市擁有了一份待遇不差的工作，沒想到還因為工作的關係，認識了經營一間小公司的丈夫，兩人在一起一年就步入禮堂。

夫妻倆很快就有了女兒，但她不願意放棄自己的工作，於是在休養幾周後，就請一名保母來幫忙照顧女兒。兩年過去了，她原本打算讓保姆再帶女兒一年，結果保母卻突然決定辭職，不管她如何挽留，保母都不願意留下，她只好多給1個月工資，並感謝對方這兩年的付出。

▲保姆臨走前，突然小聲地說「要提防你老公」，這句話的意思讓人妻崩潰了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲保母臨走前，突然小聲地說「要提防你老公」，這句話的意思讓人妻崩潰了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
不過，保母臨走前卻突然湊近人妻，並在她的耳邊小聲地說「要提防你老公」，這讓她聽完相當困惑，但礙於丈夫當時在場，所以她並未多問。事後，她打電話詢問保母這句話的意思，對方才透露「你還什麼都不知道？你老公早就把別的女人帶來家裡了，還要我保守秘密，但我實在看不下去所以才決定離職…」。

人妻瞬間流下眼淚，感覺整個世界都已經崩塌，「我一直以為的幸福的婚姻，一下子瓦解了，我真的覺得自己沒有辦法接受，我該怎麼辦？」她得知真相後，不知道今後如何面對老公。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
36.19%63.81%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
35.84%64.16%
2021-05-10-2021-05-13
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀