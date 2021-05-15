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影／開箱王思佳浮誇奢華配飾！女王金句連發網讚超圈粉

▲ 王思佳開箱自身浮誇飾品收藏，某C牌頸鍊現已增值至30萬元。（圖／王思佳的王美頻道Beauty Wang 授權 ）
▲ 王思佳開箱自身浮誇飾品收藏，某C牌頸鍊現已增值至30萬元。（圖／王思佳的王美頻道Beauty Wang 授權 ）

影像中心/綜合報導

2021-05-15 18:00:00

為了在螢光幕前展現最亮麗的一面，藝人時常會購入一些時尚精品為自己治裝。近期晉升為人母的藝人王思佳，被稱作是「浮誇系女王」的她，先前在個人YouTube頻道「王思佳的王美頻道Beauty Wang」分享多年來，自身蒐集的精品蒐藏，其中這一條某知名品牌頸鍊，現今竟已要價「30萬元」。

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▲ 古著精品配飾，王思佳購入金額約快兩萬元。（圖／王思佳的王美頻道Beauty Wang 授權 ）
藝人王思佳先前曾在節目《女人我最大》開箱自家更衣間，奢華精品包款、配飾、鞋款等收藏相當驚人。熱愛「存在感」十足的精品配飾的她，影片中介紹視覺感強烈的金飾腰鍊、鑽石頸鍊等等，可遇不可求的Vintage復古精品，一條也需要價快兩萬塊。

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▲ 王思佳表示，浮誇派配飾多為網購，常為搭配節目治裝而選購。（圖／王思佳的王美頻道Beauty Wang 授權）
影片中另外也介紹一條，先前王思佳購入的Vintage某C牌頸鍊，現在已增值要價「30萬元」。不少人會擔心自己雖然很喜歡浮誇系的配件精品，但深怕自己不夠份量撐不起來，退而求其次選擇「自己沒那麼喜歡，但卻符合民情」的商品。對此，向來對時尚很做自己的思佳認為：「你的人生都因為別人，放棄你最想要的東西，你覺得這樣合理嗎？」不做作又態度直爽的個性，不少網友被圈粉。

 

王思佳也向小資族、投資族的粉絲網友分享，小時候自己也經歷過，穿戴兩、三百元飾品的過程，但就是「用一次丟一次」，尤其是親貼肌膚的飾品配件，更要選擇品質好的物件，才不會讓皮膚過敏發癢，千萬別為了省錢而賠了健康。熱愛購入飾品配件的她也說：「只要喜歡，就會適合自己」，對於那些熱愛浮誇系飾品，卻擔心遭他人異樣眼光看待的粉絲們，思佳則是溫暖喊話：「只有配不上跟比不上你的人，才會在背後議論你」。（影音編輯：謝美伶）

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▲ 王思佳直爽與不做作的態度，金句連發網友直喊超圈粉。（圖／王思佳的王美頻道Beauty Wang 授權）
▶ 感謝授權：王思佳的王美頻道Beauty Wang
完整影片：https://youtu.be/xPCH1QPD9X0

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