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天然消暑食材─瓜類
如果想讓孩子消暑，又不想讓孩子吃太多冰，可以給孩子吃適量的瓜類，如西瓜、小黃瓜、苦瓜、絲瓜、冬瓜、香瓜、哈密瓜，都是很好的消暑聖品，可以清熱利尿、止渴生津，不過要注意不要一次吃太多西瓜，以免太生冷導致腹瀉。
消暑點心─果凍系列
一、愛玉凍
想吃清涼消暑又天然的點心，第一個想推薦的就是愛玉了！可以買愛玉子讓孩子自己動手搓洗，以 1:60-65 的比例兌水，動手做出屬於自己的點心，或是用果汁機最弱的速度攪打之後再過濾，放冰箱靜置 30-40 分鐘即可成型。要注意容器不可以油油的，用煮開的自來水放冷，不要使用逆滲透的水，會讓愛玉不容易凝固。愛玉本身的味道非常淡，所以同時準備榨檸檬汁稀釋並加入少許蜂蜜，等愛玉成型後可以淋上一起食用。
愛玉不但含水量超豐富，熱量也很低，食用的時候要記得不要添加過多糖或蜂蜜，就可以是一道健康的消暑點心！
二、水果果凍
現在最流行的水果布丁就是以西瓜皮作為容器，先將西瓜剖半果肉挖乾淨之後，把切小塊狀的綜合水果，如西瓜、奇異果、鳳梨、芒果、蘋果，一層均勻擺放的水果、一層用依比例溶於水的果凍粉或吉利 T 覆蓋，放入冷藏靜候 10 分鐘凝固後，即可切開食用。要注意水果的量跟水約 1:2 避免稱果凍撐不住水果重量無法成型。
如果孩子平常不愛吃水果，這是一個很好讓小朋友補充水果的方式，不過也要注意食用量不要太多，以不影響正餐攝取為主要原則！
消暑點心─奶酪布丁系列
三、水果鮮奶酪
奶酪的做法和原料很簡單，就是以全脂鮮奶和吉利丁粉以 100 ml : 1.5-2 g 左右的比例，小火加熱攪拌溶解吉利丁粉，趁熱倒入容器後放量冷藏，等待凝固成型後，就可以將新鮮水果放上去，如藍莓、草莓或是百香果的果汁和果肉。
水果鮮奶酪不但可以幫孩子補充乳製品，增加鈣、鎂的攝取，也可以利用水果的甜味取代砂糖，讓孩子能結合兩種天然食材補充容易攝取不足的兩大類食物。
四、蒸布丁
將全脂鮮奶、雞蛋和少許砂糖用打蛋器均勻打散後，用濾網過篩兩次，減少布丁中的氣泡和孔洞，再將布丁液裝入適量容器內，再放入有加少許水的大容器中（隔水加熱的概念），放入電鍋，外鍋放0.8-1 杯水（看布丁容器裝的深淺），蓋鍋蓋前夾一根筷子留空隙，避免布丁過熱滾開產生氣泡。
蒸布丁可以幫孩子補充到滿滿的蛋白質，結合兩種優質蛋白質來源（雞蛋和牛奶），不過因為蛋容易會有一點腥味，所以會需要加糖會比較好吃，就提醒爸爸媽媽還是少加點糖，或是控制吃的總量，不要讓點心取代正餐了！
文/吳宜庭 圖/蘇鈺婷
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 夏日消暑低熱量點心 營養師：就給孩子這 5 樣！