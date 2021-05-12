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鈉要多吃還少吃？剛剛好才最健康
高鈉總讓人聯想到高血壓，給人一種不好的印象，因此聽過長輩就真的餐餐不加鹽，也嚴格限制含鈉的食物，但「鈉」絕對不是越低越好，一般健康的人不需要太過嚴格限鹽，只要注意少吃高鈉食物（參考文章：不小心就鈉過量！6 個隱藏的高鈉食物 ）、少沾醬，並在買或吃加工食品時，注意營養標示的「鈉」含量，控制不過量就能避免身體負擔。
鈉在身體的生理作用
鈉是人體體液中重要的陽離子，在人體中大部分存在於血液和細胞內外的液體中，身體內的鈉含量受到腎臟、大腦及腎上腺的共同調節，對於維持血壓和水分恆定非常重要，同時也參與肌肉的收縮、神經傳遞和心臟的功能。
不吃鹽、喝太多水都會造成低鈉血症
有幾種情形會讓血液中的鈉含量太低，就是所謂的低鈉血症，尤其在老年人當中更容易出現，因為老年人體內的水分比例下降，電解質的波動就會導致更嚴重的後果：
- 心臟、腎臟和肝臟功能下降：器官疾病有可能導致液體無法正常排出，過多水分累積在體內而稀釋鈉含量。
- 喝太多水：過量的水若超出腎臟排水的能力，就會導致鈉的比例下降；或因為在長時間比賽（如馬拉松）中，鈉在流汗時被排出，如果又喝了大量的水，就提高低鈉血症的風險。
- 藥物（利尿劑、抗憂鬱藥物或止痛藥）：藥物可能會干擾正常的激素分泌和腎臟排泄的過程，影響血鈉的濃度。
- 慢性嚴重嘔吐、腹瀉或引起脫水的疾病：如某些癌症或肺炎，會導致身體流失過多電解質，並增加體內抗利尿激素的量，使血鈉下降。
- 荷爾蒙異常：腎上腺功能不全導致腎上腺素產生能力受損或甲狀腺激素太低也會導致血鈉下降。
文/吳宜庭 圖/巫俊郡
參考資料
Hyponatremia─Mayo Clinic
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 鈉吃太多不好？營養師：5 大原因易造成低鈉血症 老年人要注意！