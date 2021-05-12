特企／高投報低購置門檻　中山區精品店面屢獲置產族青睞

隨著網路消費成為主流，近年來店面的需求從以往的大坪數轉向中小坪數的規格，而房仲業者統計，有意願投資房地產收租族群中，有31%的消費者偏好投資店面型產品，因為40坪以下中小型店面租金相對低廉，有能力承租的商家較多，相對投入的成本也較低，讓以往高不可攀的店面購置門檻，變得更容易入手！根據實價登錄統計，台北市店面成交20-40坪的店面為大宗，佔比逾五成，其次是20坪以下店面。台北市消費熱度最高便為中山區，依據財政部財稅資料顯示，從2018年8月至今，中山區店面成交件數遙遙領先。主要在於眾多商圈群聚的效應，中山南西商圈、晴光商圈、林森條通商圈、美麗華商圈、南京松江商圈及微風廣場商圈皆是具有高度的消費力的商圈，在消費熱度的影響下，商圈周遭的店面交易熱度也隨之攀高！





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擁地點、坪效、高消費力商圈，「和歌·誠美」保值、增值、收租全到位

店面的供給量比住宅更稀缺，不僅可以避通膨，還能累積財富，進而增值。在全球熱錢與低利環境下，許多投資置產人士，四處找尋可長期持有、穩定報酬的店面產品，尤以低總價、高出租率穩定，更為投資重點，用租金買店面，賺到租金再賺增值，更可以自用做生意，輕鬆成為自己的老闆。中山北路二段「和歌·誠美」位於雙城街商圈與晴光市場商圈之精華地段，在短短幾個月已銷售九成多，區域利多題材豐富，距離中山捷運站南西商圈與林森北路商圈也在5分鐘車程之間，幾乎囊括所有中山區核心商圈熱點；加上西區門戶軸線翻轉，以及國賓飯店危老改建、大同資產活化開發計畫及中山民權之上海銀行、陽信銀行總部興建工程，合庫圓山分行、兆豐中山分行都更案陸續進行，未來地段價值無限看好！「和歌‧誠美」坐擁台北市中心首環珍稀區位，挑高4米2、極效18坪店面，最適合精品名店、精緻零售、質感選品店進駐；稀有限量的珍稀價值，現在更是提前佈局最好的時機點！

















