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特企／機捷房市新亮點！A8雙捷長庚華亞生活圈

▲「水悦青青」零走道寬闊格局增加空間感，選用時尚實用建材堆疊品味質感，將帶給居者高度美學的生活體驗。（圖／資料照片）
▲「水悦青青」零走道寬闊格局增加空間感，選用時尚實用建材堆疊品味質感，將帶給居者高度美學的生活體驗。（圖／資料照片）

本報訊

2021-05-12 11:56:54

破紀錄！日前主計部公布台灣第一季度經濟成長率8.16％，創下近十年來單季新高。相較各大國際經濟活動倍受疫情影響，台灣保有相對安全、安心、自由的生活型態，由「宅經濟」帶動錢潮，電腦晶片與電子產品訂單出口量暴增，同時帶動股市紅利，海外資方看好相繼進場投資，除股票外熱錢亦流向不動產市場，掀起房市交易熱潮。根據台灣房屋集團趨勢中心及實價登錄顯示，今年Q1六都房市轉移量總和高達約6萬2159棟，創下10年來首季新高，其中桃園市龜山區轉移量更於3月時創下最高紀錄，榮冠六都。

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桃園龜山區以機捷延線A7重劃區、A8長庚華亞生活圈等雙核心最受注目。加上A9區域重大建設不斷：國際媒體影視城、新創科技園區等百億新浪重磅加持，打造三捷新林口機能圈，吸引青年首購、科技新貴等購屋族移居亞洲矽谷。

A7日系美術宅「根津苑」呼應市場需求，以有別於區域的職人規劃、貼心設計全案完銷。「鴻承建設」再次以匠人精神雕琢建築作品，不僅重視建築內涵，更強調建築外觀的顏值。希冀領航A7、A8機能圈生活品質，接續推出二期「水悦青青」，以輕盈價格夢幻價值結合產品獨特性，水岸公園靜巷和周遭郵政園區、華亞科技園、長庚醫療圈等創新聚落讓繁華與靜謐兼享，使城市人心中最理想點生活品質一次到位。「水悦青青」零走道寬闊格局增加空間感，選用時尚實用建材堆疊品味質感，將帶給居者高度美學的生活體驗，在在吸引實事求是的科技新貴喜愛。現在歡迎親自蒞臨鑑賞實品屋，從永久棟距視野到居住尺度，一次眼見為憑。



水悦青青 A8雙捷機能超強格局2-4房
搶先預約：03-328-3363
接待中心：桃園市龜山區文化一路88-2號
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