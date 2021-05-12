特企／機捷房市新亮點！A8雙捷長庚華亞生活圈

破紀錄！日前主計部公布台灣第一季度經濟成長率8.16％，創下近十年來單季新高。相較各大國際經濟活動倍受疫情影響，台灣保有相對安全、安心、自由的生活型態，由「宅經濟」帶動錢潮，電腦晶片與電子產品訂單出口量暴增，同時帶動股市紅利，海外資方看好相繼進場投資，除股票外熱錢亦流向不動產市場，掀起房市交易熱潮。根據台灣房屋集團趨勢中心及實價登錄顯示，今年Q1六都房市轉移量總和高達約6萬2159棟，創下10年來首季新高，其中桃園市龜山區轉移量更於3月時創下最高紀錄，榮冠六都。





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桃園龜山區以機捷延線A7重劃區、A8長庚華亞生活圈等雙核心最受注目。加上A9區域重大建設不斷：國際媒體影視城、新創科技園區等百億新浪重磅加持，打造三捷新林口機能圈，吸引青年首購、科技新貴等購屋族移居亞洲矽谷。





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